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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Gazze'de yaşananlara ve Filistin halkının geri dönüş umuduna dikkati çekmek amacıyla zeytin çekirdeği ve atık boncuklardan bileklik ve broş yapım atölyesi düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından "Kalbimizde Filistin, Bileğimizde İz" adıyla gerçekleştirilen atölyede, zeytin çekirdekleri bilekliklere, atık boncuklar ise Filistin bayrağı motifli yaka broşlarına dönüştürüldü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zehra Eren, AA muhabirine, COP31 kapsamında çevre odaklı panel ve atölye çalışmalarının yanı sıra sosyal politikalar alanında da farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda atık malzemeleri değerlendirerek Filistin temalı bir çalışma hazırladıklarını belirten Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 konuşmasında Filistin'de zeytin ağaçlarının dahi söküldüğüne dikkati çektiğini hatırlattı.

Zeytin ağacının Filistin halkının topraklarına aidiyetini ve geçmişten gelen bağını temsil ettiğini ifade eden Eren, "Zeytin ağacı, o yere aidiyeti ve uzun yıllara dayanan yaşanmışlığı ifade ediyor. Biz de Filistinlilerin geri dönüş hikayesindeki umudu olan zeytin ağaçlarının çekirdeklerini kullanmayı uygun gördük. COP31'in ruhuna uygun şekilde zeytin çekirdeklerinden bileklik yaparak bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik." diye konuştu.

Eren, ziyaretçilerle yaptıkları ürünlerle Filistin'e yönelik dayanışmayı görünür kılmak istediklerini kaydetti.

Atölyeye katılan, tedavi amacıyla Gazze'den Türkiye'ye gelen 7 çocuk annesi Dina Albasthıtı da Türkiye'de kendilerine maddi ve manevi destek sağlandığını belirterek, Türk halkına teşekkür etti.

Gazze'de okul müdürlüğü yaptığını anlatan Albasthıtı, Türkiye'de kendileri için hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını dile getirdi.

Albasthıtı, "Bir şey eksik kaldı, o da vatanımız. İnşallah özgürlüğümüze kavuşacağız. Gazze'ye, Filistin'e ve Kudüs'e döneceğiz. Bugün buraya Gazze'nin sesini dünyaya duyurmak için geldik. Yaptığımız her şey Filistin için." diye konuştu.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Albasthıtı, Filistin'e yönelik dayanışmanın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Kaynak: AA