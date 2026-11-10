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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve eşi Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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