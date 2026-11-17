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Cop31 henüz bitmedi. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Antalya'da başlayan BM İklim Değişikliği Konferansı, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği zirve, "Uygulama COP'u" vurgusuyla iklim taahhütlerinin somut ve ölçülebilir adımlara dönüştürülmesini hedefliyor. Zirvenin son günlerinde müzakerelerin tamamlanması ve nihai kararların açıklanması bekleniyor. İşte Cop31'in bitiş tarihi, gündemi ve merak edilen tüm detaylar.

COP31 NE ZAMAN BİTİYOR?

Cop31, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Zirve, 9 Kasım'da başlayan 12 günlük takvimiyle tamamlanacak.

COP31 BİTTİ Mİ?

Hayır, COP31 henüz bitmedi. Konferans Antalya'da devam ediyor. Müzakerelerin zirvenin son günlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

COP31 NEREDE YAPILIYOR?

COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenleniyor. Zirve kapsamındaki etkinlikler, resmi müzakerelerin yapıldığı Mavi Bölge ve kamuoyuna açık etkinliklerin yer aldığı Yeşil Bölge olmak üzere iki alanda gerçekleştiriliyor.

COP31'İN GÜNDEMİ NE?

Türkiye'nin dönem başkanlığındaki COP31, "Geleceğin COP'u - Uygulama COP'u" olarak tanımlanıyor. Zirvenin temel hedefi, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin somut ve ölçülebilir eylemlere dönüştürülmesi. Diyalog, uzlaşı ve eylem odaklı yaklaşımın öne çıktığı zirvede uluslararası güvenin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

COP NEDİR?

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği Taraflar Konferansı'nın kısaltması. Zirvede ülkeler, küresel ısınmayla mücadele, emisyonların azaltılması, iklim finansmanı ve iklim değişikliğine uyum gibi konularda müzakereler yürütüyor.