Beijing'deki adli yardım konferansına 25 ülkeden 200'den fazla temsilci katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ortaklığıyla düzenlenen Ceza Adaleti Sistemlerinde Adli Yardım Küresel Konferansı, 23-25 Kasım'da Beijing'de yapıldı. Konferansa 25 ülkeden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla temsilci katıldı.
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Ceza Adaleti Sistemlerinde Adli Yardım Küresel Konferansı, 23-25 Kasım tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.
Çin Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa 25 ülkeden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla temsilci katıldı.
Kaynak: Xinhua