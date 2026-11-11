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COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da

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COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da
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ERDOĞAN VE GUTERRES ZEYTİN FİDANLARINA CAN SUYU VERDİAntalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31.

ERDOĞAN VE GUTERRES ZEYTİN FİDANLARINA CAN SUYU VERDİ

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) Liderler Zirvesi için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla COP31 alanında zeytin fidanına can suyu verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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