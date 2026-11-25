(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) ilişkin, "Tarihin en başarısız COP toplantısı olarak kayıtlara geçmiştir. Dış politikada itibar sadece hamasi söylemlerle kazanılmaz. İtibar, güvenilir olmakla, hazırlıklı olmakla, müzakere kabiliyetiyle ve sonuç almakla kazanılır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'na katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, dün hayatını kaybeden TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Özel Temsilciliği ve CHP Genel Başkanlığı görevlerini yapmış olan Sayın Hikmet Çetin'e ve Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Babacan, "Geçen hafta Malatya'da yine bir helikopter kazasında kaybettiğimiz dört şehitten sonra yine benzer bir acıyla karşı karşıyayız. Bu kırımların her yönüyle ele alınması ve sistemin A'dan Z'ye gözden geçirilmesi gerektiği aşikar. Umarım ki ilgili kurumlar bu kazaların, bu hadiselerin üzerine gider, iyi inceleme yapar ve tekrarının önlenmesiyle ilgili de gerekli tedbirleri alırlar" dedi. Babacan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin gününü kutladı ve görevleri başında şehit olan öğretmenleri andı.

"BİR KADININ AKŞAM EVİNE HUZURLA DÖNMESİ EN TEMEL HAKKIDIR"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddet konusunda da değerlendirmelerde bulunan Babacan, şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınları andı. Şiddete maruz kalan, sesini duyurmaya çalışan bütün kadınlara, "Yalnız değilsiniz, yanınızdayız" diye seslenen Babacan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2025 yılında 294 kadının öldürüldüğünü ve 297 kadının ölümünün ise şüpheli ölüm olarak kayda geçtiğini ifade etti. Yılın ilk 10 ayında 247 kadın cinayeti ve 289 ölümün de şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Babacan, "Bu rakamların her biri bir insan. Her biri bir can. Bir adı, sevdikleri, yarına dair hayalleri vardı hepsinin. Bu ülkenin kadınlarını hayattan koparan şiddeti ve reva gören zihniyeti toprağa gömmek zorundayız. Bir kadın devletin kapısını çalıp 'Can güvenliğim yok' diyorsa, o anda devletin görevi bellidir. Kadını dinleyecek, tehdidi ciddiye alacak ve vakit kaybetmeden de koruma için gerekli olan ne varsa yapacak. Koruma kararı verildiyse uygulanacak. Karar ihlal edilirse derhal müdahale edilecek, görevini ihmal eden de bunun hesabını verecek. Bir kadının akşam evine huzurla dönmesi, kendi evinde korkmadan yaşaması en temel hakkıdır. Bu memleketin her kadını gönül rahatlığıyla yardım istediğinde, 'Devlet beni duyar, devlet beni korur' diyebilmelidir. Biz işte bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

FON SORUŞTURMASI...

Babacan fon kriziyle ilgili, karşılarında giderek ağırlaşan bir tablo olduğunu söyledi. Şüpheli sayısının 498'den 632'ye çıktığını, 91 şirkete kayyum atandığını, kaçırılan varlıkların dokuz ayrı ülkeye kaçırıldığının tespit edildiğine değinen Babacan, "Bu büyük skandalla beraber piyasada çok ciddi bir durgunluk başlamış durumda. Gayrimenkul piyasası, otomotiv piyasası, bunların hepsinde şu anda durgunluk var. Gayrimenkul fiyatları tüm Türkiye'de düşmüş durumda. İkinci el araç fiyatları düşmüş durumda. 'Benim evim var, dairem var' diyen herkes bu işten kaybetmiş durumda" dedi. Halka açık şirketlerin toplam değer kaybının 170 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çeken Babacan, "Merkez Bankamız bu olaylar başladığı günden bu yana rezerv kaybetti, rezerv kaybediyor. Ağustos sonunda Merkez Bankası'nın net rezervi, SWAP hariç, tam 56 milyar dolardı. Bu hafta başından itibaren tek haneli rakamlara düştü. Harıl harıl rezerv yapmak zorunda kalıyor Merkez Bankası bu krizin altından çıkabilmek için. Nereden baksak, büyük bir maliyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"PARAMIZIN ÜZERİNDE ŞÜPHELİ İMZA İSTEMİYORUZ"

Tutuklanan eski müdür ve bürokratlara değinen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası yöneticilerinden tam dört tanesinin banknotlarımızda imzası olan, tam dört tanesinin hakkında ya adli kontrol ya tutuklama kararı var. Daha önce benzer bir resmi size göstermiştim ama paramızın geldiği durumu herhalde bu gayet iyi gösteriyor. 200 lira, 200 lira ve 50 liralık banknotlar ve bunların üzerinde imzası olan şu anda tam dört kişi şüpheli sıfatını taşıyor. Bu bahsettiğim bu dört şüphenin imzasını taşıyan banknotlar esnafın kasasında, emeklinizin cebinde, hepimizin cüzdanında bu paralar. Milletimizin alın teriyle helalinden kazanmaya çalıştığı para bu" dedi. Paranın her şeyden önce güven demek olduğunu vurgulayan Babacan, paranın o ülkenin itibarı, o ülkenin egemenliğinin sembolü olduğunu söyledi. Babacan, "'Ben bağımsızım' diyorsa bir ülke, para bastığı anda gerçek bağımsızlığın, egemenliğin tescilidir para. Paraların üstünde hep bir imza olur. Hangi ülkenin parası olursa olsun. Bakın mutlaka biri imza eder. Çünkü paranın namusu o imzayı atan şahsa, şahıslara emanettir. Ben şimdi Merkez Bankası'na, bu kürsüden çağrıda bulunmak istiyorum. Biz paramızın üzerinde şüpheli imza istemiyoruz. Bu imzaları taşıyan banknotları derhal tedavülden çekin. Lekelenmiştir, kirlenmiştir. Üzerinde şaibe olmayan imzaları taşıyan banknotları tedavüle sokun."

"BU AZİZ MİLLET BÖYLESİNE KÖTÜ BİR YÖNETİME MAHKUM DEĞİL"

Bu isimleri göreve getirenin, atamasını yapanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Babacan, "Meselenin tam merkezinde olan isimlerin hemen hemen tamamını tek bir imzayla bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile atamıştır, bir değil, üç değil, beş değil. Kimi tutsanız elinizde kalıyor. İçlerinde sorumlu olmayan birisini mumla zor buluyorsunuz" ifadelerini kullandı. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Siz ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Bir zamanlar altı sıfırını attığımız, bütün dünyada gurur kaynağı olduğumuz paramızın namusunu siz kimlere emanet etmişsiniz arkadaş? Devletin en hassas kurumlarının başına kimleri getirmişsiniz? Bu nasıl devlet yönetimidir, Allah aşkına? Ülkenin en önemli kurumlarının başına siz böyle kişileri nasıl atarsınız ya? Hiç mi kontrol etmiyorsunuz? Hiç mi sormuyorsunuz bunlar kimdir diye? Yoksa bile bile mi atıyorsunuz? 'Bu bizim arkadaştır. Anlamaz ama nasıl o talimatımızı yapar' diye. Bu olan bitende sizin hiç sorumluluğunuz yok mu? Hani siyasi sorumlu diyoruz ya. Hiç sorumluluğunuz yok mu? Acaba akşam şöyle ortalık sakinleştiğinizde, vicdanınızla başbaşa kaldığınızda 'Ben nerede hata yaptım' demiyor musunuz? 'Etrafıma bu kadar sıkıntılı ismi nasıl doldurdum' demiyor musunuz? 'Nasıl oldu da devletin en hassas kurullarının başına böyle insanları ben görevlendirdim? Bunlar da memleketi böyle çuvalladı' demiyor musunuz? Bu aziz millet sizi bizzat tek imzayla görevlendirdiğiniz bunca kifayetsiz insanın hatalarının bedelini ödemek zorunda değil. Bu aziz millet böylesine kötü bir yönetime mahkum değil, mecbur da değil. Bu aziz millet böylesine bir zulme katlanmak zorunda değil. Yeter artık."

"SAMİMİYETİNİZİN İSPATI LİSTEYİ AÇIKLAMAKTIR"

Babacan, listenin neden açıklanmadığını sorarak, meselenin adı tam koyulmazsa çözülemeyeceğini belirtti. Nihai siyasi sorumluluk sahibinin tek imzayı elinde tutan olduğunu dile getiren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve o kişi bu listeyi açıklamalıdır. Ben ilk gün söyledim, tekrar söylüyorum. Bu kadar büyük bir dolandırıcılık hadisesi bu kadar uzun bir süre devam ettiyse, ancak ve ancak üst düzey bürokrasiden ve siyasi iktidar içindekilerden destek alarak bunu yapabilir. Başka türlü mümkün olmaz. En az iki yıl devam etmiş bu hadise ya. Açıklayın şu listeyi. Meclis'te derhal araştırma komisyonunu kurun. Eğer korkmuyorsanız, gerçekten 'Ucu kime dokunursa dokunsun' diyorsanız, samimiyetinizin ispatı listeyi açıklamaktır ve Meclis'te bu komisyonu kurmaktır. Siyasi bağlantı iddialarının sonuna kadar gidin. Kim, hangi yetkiyi kullandı? Kim, hangi kararı aldı? Çıkın, bu millete tek tek açıklayın. Çünkü siz cevap vermeyi erteledikçe, milletin ödeyeceği fatura artıyor, kabarıyor. Her gün zarar artıyor, her gün. Bakın Merkez Bankası'nın rezervleri her gün eriyor ya. Yazıktır, günahtır. Dünyanın en yüksek faizini ödeyerek siz o rezervi biriktirdiniz. Bunun millete büyük bir bedeli oldu. Çünkü o yüksek faizi ödemeden dövizi getirtemediniz Türkiye'ye, güven olmadığı için. Şimdi tam 3,5 yıldır milleti inim inim inleterek, dünyanın en yüksek faizini vererek topladığınız dövizi milletin gözü önünde eritiyorsunuz. Yazık günah."

Piyasada çok ciddi bir durgunluk olduğuna ve vatandaşların alışveriş yapacak imkanı kalmadığına dikkat çeken Babacan, esnafın da satışlarının düştüğünü söyledi. Babacan bu ara en çok duydukları ifadenin "Piyasada yaprak kıpırdamıyor" olduğunu aktardı.

"2027 BÜTÇESİNDE 3 TRİLYON 975 MİLYARLIK FAİZ ÖDENEĞİ AYRILMIŞ DURUMDA"

İnsanların çalışmak, üretmek, emeklerinin karşılığını alıp evlatlarına daha güzel bir gelecek bırakmak istediklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Sabah kepengini açan esnafın da tarlasına giren çiftçinin de fabrikada vadeye giren işçinin de birikimini ortaya koyup iş kuran girişimcinin de beklentisi bu. Peki hükümet bu beklentiye nasıl karşılık veriyor? İşte Meclis'te görüşülen şu andaki bütçeye bakın. 2027 bütçesinde tam 3 trilyon 975 milyarlık faiz ödeneği ayrılmış durumda. 3,5 yıldır yüksek faiz ortamındayız. Bunun en az bir yıl daha devam edeceğini zaten bütçede ortaya koydukları rakamlarla tescil etmişler. Bu iktidarın kurduğu ekonomik düzen ne diyor, biliyor musunuz? 'Paran varsa hiç uğraşma, çalışma. Faize yatır, vadesini bekle'. Herkes vade gününü beklerse, Türkiye'ye fabrikayı kim kuracak? Kim mağaza açacak bu ülkede? Gencimize kim iş verecek? Bir esnaf bu kadar yüksek finansman maliyetiyle nasıl borcunu çevirecek? Bir sanayici bu şartlarda nasıl yeni yatırıma girişecek?

Ekonomiyi yöneten reel sektörden yüzünü çevirdi. Gerçek ekonomiye bakmıyorlar. Halbuki Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var, üretime ihtiyacı var, ihracata ihtiyacı var. Biz ekonominin iyi gidip gitmediğine bakarken, şunu sorarız. Esnaf dükkanını büyütüyor mu? Çiftçi toprağını ekebiliyor mu? Gübresini serebiliyor mu? İlacını alabiliyor mu? İşte tam ekim dönemindeyiz, değil mi? Çiftçimizin yüzü gülüyor mu? Biz buna bakarız. Gencimiz bu memlekette kendine bir iş, kendine bir gelecek kurabiliyor mu? Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı öncelemeyen faizi önceleyen bir ekonomi ancak bir köpük ekonomisi olur. Balon ekonomisi olur. Köpük olur, söner, balon şişer, patlar. Memlekete de faydası olmaz. Bunlar yıllardır bu köpüğü, bu balonu millete dayatıp duruyorlar. Oysa esnafımız, çiftçimiz, KOBİ'lerimiz, sanayicimiz, reel ekonominin gerçekleriyle baş başa yaşamak zorunda ve feryat çok büyük."

"BUNDA HEPİNİZİN VEBALİ VAR"

Yeşilay tarafından yayınlanan Türkiye Kumar Raporu'na değinen Babacan, ilk defa 2024 yılında kumar ve bahis alışkanlığı yüzünden Yeşilay'a başvuranların sayısının alkol ve uyuşturucu için başvuranların sayısını geçmiş durumda olduğunun altını çizdi. Kumar ve bahis alışkanlığı yüzünden Yeşilay'a başvuranların sayısının 2020 yılında yükselmeye başladığına işaret eden Babacan, şunları söyledi:

"2020 yılı, bu iktidarın tek imzayla kendi kankasına, aynı zamanda bir basın kuruluşuna ve cep telefonlarında kumar oynatmaya izin verdiği yıl. Ne zaman ki memlekette gençlere, milyonlara cep telefonunda kumar oynama iznini resmen verdiler, işte ondan sonra kumar bağımlılığından kurtulmak için başvuranların sayısı böyle hızlı bir şekilde arttı.

İkide bir çıkıp diyorlar ya. Sahi ne diyorlar? 'Yasa dışı kumarla mücadele ediyoruz', 'Yasa dışı bahisle mücadele ediyoruz'. Bakın, dikkat edin. Kelime oyunu var. Kelime oyunu. 'Yasa dışıyla mücadele ediyoruz' diyorlar. Yasa dışı olanla. Yani, ben izin vermeden oynatanlar var ya, benim kankamın piyasa payından alanlar var ya, ben onlarla mücadele ediyorum ki benim kankam daha çok kazansın diyor. Mücadele onunla" dedi. Babacan AK Partililere, "Bunda hepinizin vebali var, hepinizin. Öyle sessizce orada durmakla olmaz. İtiraz etmeden olmaz. AK Parti'de siyaset yapan herkes, Erdoğan'ın etrafındaki herkes bu vebale ortaktır. Çünkü zulmün yanında sessiz durmak, zulme ortak olmaktır. Yeter artık ya. Kaç milyon gencimizin heba olması gerekiyor ki siz adım atabilesiniz" diye seslendi. Babacan, "Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olayım, şu anda saat kaç, 11.01. 11.30'da bu işin reklamı biter, bu kadar basit. Çekeceksin fişi, bitireceksiniz işi. Bu kadar basit bir şey. 'Verilen izinler, lisanslar bu gece saat 12'de iptal ettim' diye atacaksın imzayı, bitecek. Kimse artık resmen böyle bankacılık sistemi üzerinden falan cep telefonunda kumar oynamayacak. Bu kadar basit bu işin çözümü. Ama çözmüyorlar, dikkat edin, çözmüyorlar. Büyük bir oyun var."

"DÜNYA İKLİM KRİZİ KARŞISINDA ORTAK BİR YOL HARİTASINDA BULUŞAMADI"

Antalya'da düzenlenen COP31'e değinen Babacan, bunun Türkiye için yalnızca bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapma meselesi olmadığını söyledi. Bu toplantının Türkiye'ye dünyanın en önemli sorunlarından birinde, çevre ve iklim değişikliği meselesinde uluslararası diplomasiye yön verme ve ülkeler arasında uzlaşma sağlama fırsatı sunduğunu söyleyen Babacan, böyle zirvelerde ev sahibi ülkenin sorumluluğunun sadece salonları hazırlamak, misafirleri ağırlamak, konuklara bol bol hediye dağıtmak olmadığını ifade etti. Bu işin sadece iç kamuoyuna propaganda pompalamak olmadığını söyleyen Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asıl sorumluluk farklı görüşleri bir araya getirmek, taraflar arasında güven oluşturmak ve ortak bir sonuç çıkmasını sağlamaktır. Ne yazık ki Antalya Zirvesi, 2009'daki Kopenhag Zirvesi'nden sonra ana siyasi karar metni üzerinde uzlaşma sağlanamadan kapanan ikinci iklim zirvesi olarak tarihe geçti. Dünya iklim krizi karşısında ortak bir yol haritasında buluşamadı. Fosil yakıtlardan, özellikle kömürden çıkışın takvimi konusunda ülkeler anlaşamadı. İklim finansmanı konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları da aşılamadı. Bakın, 2019'dan bugüne kadar tam 16 toplantıda uzlaşma sağlanıyor. Ama her ne hikmetse Antalya'da bu iş olmuyor.

Elbette bu anlaşmazlıkların tamamının sorumlusu sadece ev sahibi değildir. Ancak ev sahibinin ve dönem başkanının, ki Türkiye dönem başkanı, başkan diye o masada oturmak kolay, önüne başkan diye yazıp, görevi bu başkanın tam da bu ayrılıkları azaltmak ve uzlaşma zeminini oluşturmaktır. Türkiye'nin performansını da bu sorumluluk üzerinden değerlendirmek gerekir. Bir ülkenin uluslararası toplantıya ev sahipliği yapması başka, o toplantıya diplomatik liderlik yapması başka bir şey. Bu toplantıda Türkiye'den beklenti, farklı ülke grupları arasında güven veren, tarafları dinleyen ve çözüm üreten bir diplomasi ortaya koymasıydı. Ancak ortaya çıkan tablo büyük bir fiyasko. Bütün dünyada iki gün boyunca bu konuşuldu. Büyük bir fiyasko. Bu tablo Türkiye'nin yıllar içinde oluşturduğu diplomasi birikiminin ve arabuluculuk geleneğinin ciddi bir şekilde yok edildiğini gösteriyor.

"TÜRKİYE BİR ZAMANLAR MÜZAKERE MASASINDA AĞIRLIĞI OLAN BİR ÜLKEYDİ"

Türkiye bir zamanlar uluslararası krizlerde görüşü alınan, farklı taraflarla konuşabilen, müzakere masasında ağırlığı olan bir ülkeydi. 2008 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde gizli oylamada 192 ülkenin 151'inin oyuyla seçildik. Onun arkasında çok ciddi bir diplomasi çabası vardır, bir gayret vardır. 2009 yılında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın İstanbul'da yapılan, Türkiye'de yapılan toplantılarının sonucu, orada alınan kararlar ve toplantının başarısı, hala bugün, bakın hala bugün 17 yıldır nereye gitsem kiminle konuşsam bütün o dönemi bilen herkesin takdirle andığı bir sonuçtur. Mutabakat sağlanmıştır. 2015 G20 Zirvesi, yine Antalya'da ev sahipliğini yaptığımız G20 Zirvesi. Ev sahipliği yapmak için yarıştığımız, oylanarak Türkiye'de yapılması kararlaştırılan zirve. Hala o gün bir gündür, bir kilometre taşıdır, uluslararası finansın konuşulduğu çevrelerde hep 2015 Zirvesi'ne atıfta bulunur. Türkiye bu kabiliyete sahiptir. Bu beceriye sahiptir. Bu insan kaynağına sahiptir. Bu diplomasi tecrübesine sahiptir.

Bugünse böylesine önemli bir zirvede sonuç alınamamıştır. Uzatmalar, uzatmalar, uzatmalarda bile sonuca varılamamıştır. Bu durum devlet yönetiminde ehliyetin, liyakatin ve kurumsal birikimin kaybolmasının başka bir göstergesidir. Antalya toplantısı, 31'inci toplantıydı, tarihin en başarısız COP toplantısı olarak da kayıtlara geçmiştir. Dış politikada itibar sadece hamasi söylemlerle kazanılmaz. İtibar, güvenilir olmakla, hazırlıklı olmakla, müzakere kabiliyetiyle ve sonuç almakla kazanılır. Dedim ya, COP toplantılarında sadece 2009'da böyle bir durumla karşı karşıya kalmış. Peki ne olmuş 2009'da? Diyorlar ki, 2009'da da bir kere olmuştu ama ne olmuş? Ev sahibi toplantının başkanı olan Danimarka İklim Bakanı Connie Hedegaard görevinden derhal istifa etmişti o gün. 'Benim görevim uzlaşmayı sağlamaktı. Yapamadım. Görevlerimden ayrılıyorum. Artık bakanlıktan ayrılıyorum' demişti. Onurlu davranış zaten bunu gerektirir. Böylesine büyük bir fiyaskoyu pişkinliğe vurup geçmek yok. Ülkeyi yönetenlerin ne kadar büyük bir vurdumduymazlık içinde olduğunu toplantı sonucu ve daha sonra yaşadıklarımız bize bütün açıklığıyla gösteriyor. Tam bir pişkinlik. Her şey oluyor, pişkin pişkin yola devam."

Kaynak: ANKA