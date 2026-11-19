ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilen 'A Just Energy Transition – Lessons Learned and the Way Ahead' başlıklı panelde adil enerji dönüşümü ele alındı. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı, yerli kömürden elektrik üreten santraller ve madenlerde dolaylı olarak yaklaşık 250 bin kişinin ekonomik açıdan bu sektörden faydalandığını belirterek, "Adil dönüşümde birinci önceliğimiz enerji arz güvenliğinin sağlanması, ikinci olarak da istihdamın dönüşümünün gerçekleştirilmesi" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cop31'de, enerji dönüşümünün sosyal ve ekonomik boyutları da gündeme geldi. Mavi bölgede bulunan Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen panelde konuşan Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı, Cop31'in uygulamaların hayata geçirilmesine odaklanmasını önemli bulduğunu söyledi. Yağlı, "Cop31 Türkiye'ye verildiğinde farklı bir vurguyla geldi. Türkiye, uygulamaların COP'u olacağız dedi. Bence bu, COP'larda alınan kararların hayata geçirilmesi ve kararlarla yapılan uygulamalar arasındaki makasın azaltılması açısından çok doğru bir hamle oldu" diye konuştu.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ENERJİ GÜVENLİĞİ'

Adil dönüşümün uzun vadeli bir planlama gerektirdiğini belirten Yağlı, "Adil geçiş çok uzun vadeli bir plan. Birden fazla alanı kapsayan bir konu. Bu uzun dönemli planın ilk adımlarının atılması gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut jeopolitik durumları ve çevremizdeki savaşları düşündüğümüz zaman birinci önceliğimiz enerjinin güvenilir bir şekilde tedariki aslında. Türkiye şu ana kadar bunu gayet iyi bir şekilde yönetti" dedi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda önemli ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Yağlı, "Türkiye, yenilenebilir kaynaklarını kullanma açısından çok iyi ülkelerden bir tanesi. Potansiyelini güçlü anlamda kullanıyor. Tüketimin yaklaşık yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Aynı zamanda yerli kaynakların, yerli kömür santralleri gibi kaynakların kullanımıyla bunu dengeliyor" diye konuştu.

'250 BİN KİŞİ EKONOMİK OLARAK BU SANTRALLERDEN FAYDALANIYOR'

Adil dönüşümün sosyal boyutuna dikkati çeken Yağlı, kömür santrallerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanların geçim kaynaklarının da dönüşüm sürecinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Yağlı, "Özellikle sosyal kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerli kömürden elektrik üreten santraller ve bu santrallerin maden kısımlarında dolaylı olarak 250 bin kişi ekonomik anlamda bu santrallerden faydalanıyor. Hatta Zonguldak, Yatağan ve Soma gibi bazı bölgelerde temel geçim kaynakları kömür santralleri üzerinden kuruluyor" diye konuştu. Enerji dönüşümünde sosyal ve ekonomik planlamanın birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Yağlı, "Adil dönüşümde hem birinci öncelikli olarak enerji güvenliğinin, arz güvenliğinin sağlanması hem de istihdamın dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA'DA İLK 5'TEYİZ'

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki konumu hakkında konuşan Yağlı, "Küresel anlamda baktığımızda Türkiye, özellikle yenilenebilir enerjideki dönüşümü açısından Avrupa'daki en iyi ülkelerden birisi. Şu anda yenilenebilir kapasitesi açısından ilk 5'teyiz. Aynı zamanda tüketimimizin yaklaşık yüzde 50'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz" dedi. Türkiye'nin 2035 hedeflerine değinen Yağlı, "2035 hedefinde de yüzde 35 elektrifikasyon hedefini Türkiye olarak tüm dünyaya duyurduk. Bu anlamda Türkiye'nin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Termik santrallerin dönüşümüyle ilgili henüz ilk adımlar atılıyor olsa da yenilenebilir enerji tarafında Türkiye çok iyi ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.

'ADİL DÖNÜŞÜM İÇİN FİNANSMAN ŞART'

Panelde konuşan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ise Türkiye'nin temiz enerji dönüşümünde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmelerin yanı sıra nükleer enerji ve karbon piyasalarındaki adımların da dönüşüme katkı sağladığını belirten Kumbaroğlu, "Türkiye temiz enerji dönüşümünde esasen üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Ancak bu süreçte adil dönüşüm gibi konuların da ciddiyetle ele alınması gerekiyor" dedi. Adil dönüşümün kömür santrallerinde çalışanları ve bu bölgelerde yaşayan toplulukları da kapsaması gerektiğini ifade eden Kumbaroğlu, "Bu santrallerde çalışan insanlar, bu bölgelerde yaşayan topluluklar ve bu bölgelerin bütün adaptasyon sürecinin adil olarak yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği'nin adil dönüşüm için 19,32 milyar avroluk fon ayırdığını belirten Kumbaroğlu, "Adil dönüşüm dediğimiz zaman hem eğitim programları hem bu dönüşümle ilgili yapılması gereken yatırımlar, teknolojik olsun, sosyal taraf olsun, bunların hayata geçirilmesi için bir bütçe lazım sonuçta" dedi.

'TEKNOLOJİK VE FİNANSAL İŞ BİRLİKLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Cop31'in uluslararası iş birlikleri açısından önemine değinen Kumbaroğlu, "COP'ların en önemli faydalarından biri, küresel bazda ülkeleri bir araya getirerek gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkları giderecek teknolojik ve finansal iş birliklerini hayata geçirmek" diye konuştu.

Türkiye'nin COP31 ev sahipliğiyle önemli bir açılım yakaladığını belirten Kumbaroğlu, bu iş birliklerinin konferansın nihai kararlarına yansımasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı