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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Erhürman, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu isimlerle kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANTALYA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Erhürman, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu isimlerle kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Zirve kapsamında Antalya'da bulunan Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Erhürman, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa görüşmeler gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, dün akşam Antalya'ya gelmiş ve resmi törenle karşılanmıştı.

Kaynak: ANKA
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