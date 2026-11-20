Birleşmiş Milletler'de bir açıklamanın metni üzerinde uzlaşmak, sahadaki gerçek bir krizden çok daha uzun sürebilir. BM Genel sekreterliği misyonu itibarıyla devletleri anlaşmaya zorlayamayan, ancak aralarındaki anlaşmazlığın her şeyi felç etmesini önlemek için gösterdiği çabadan hesap sorulan bir makam.

Lana Nusseibeh yaptığı açıklamalarda adaylığını bu alana konumlandırıyor. Adaylığı 21 Ekim 2026'da üye devletlere resmen bildirilen BAE'li diplomat, kendisini örgütü içeriden tanıyan ve söylemine yeni bir taahhütler listesi eklemek yerine örgütün sonuç üretme biçimini değiştirmek isteyen bir aday olarak sunuyor.

Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi başkanlarının ortak mektubuna göre BAE, Nusseibeh'nin adaylığını Genel Sekreter seçim prosedürü çerçevesinde sundu. Bu, ona resmi yarışta bir yer sağlıyor, ancak tek başına alacağı desteğin büyüklüğüne dair bir gösterge oluşturmuyor.

Bu desteği genişletme kapasitesi, öncelikleri farklı olan ve bazıları kurumun dengelerinin izin verdiğinden daha hızlı reform isteyen devletleri ikna etmesine bağlı olacak.

2013-2024 yılları arasında BAE'yi BM'de temsil ettiği dönemde Nusseibeh, insani dosyaların güvenlik ve ittifak hesaplarıyla kesiştiği bir ortamda çalıştı. Kampanya internet sitesinde yayımlanan biyografiye göre, ülkesinin üyeliği sırasında 2022 ve 2023'te iki kez Güvenlik Konseyi başkanlığını üstlendi, Genel Kurul'da da çeşitli görevler yürüttü. BM Kadın Birimi (UN Women) kayıtları da 2017'de Yürütme Kurulu başkanlığını yaptığını belgeliyor.

Bu kariyer ona karar alma sürecinin aşamalarına dair bir bilgi birikimi kazandırıyor: metin üzerinde müzakere, metne destek oluşturma ve ardından kabul ile uygulama arasındaki uçurumla yüzleşme. Bu, peşinde olduğu makamla doğrudan ilgili bir deneyim, zira Genel Sekreter, örgütü finanse eden ve görev tanımlarını belirleyen devletler üzerinde siyasi bir otoriteye sahip olmadan Konsey, Genel Kurul ve ajanslarla birlikte çalışmak zorunda.

Gazze'ye ilişkin müzakereler, çalıştığı ortama bir örnek sunuyor. Güvenlik Konseyi, 22 Aralık 2023'te BAE'nin sunduğu taslağa ve Lana Nusseibeh'nin çabaları ile ilişkilerine dayanarak, yardımların kolaylaştırılmasını ve bir insani yardım koordinatörü atanmasını talep eden 2720 sayılı kararı kabul etti.

BM'nin Konsey çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi, kararın günlerce süren müzakereler, ertelemeler ve diplomatik temasların ardından kabul edildiğini belgeliyor.

Karar savaşı sona erdirmedi, ancak örgüt liderliğinin karşı karşıya olduğu görevin doğasını yansıtıyor: Daha kapsamlı bir yanıt mümkün olmadığında kabul edilebilir bir adım aramak. Bu tür durumlarda, üzerine inşa edilebilecek sınırlı bir karar ile kabul edilme yolunu bulamayan daha iddialı bir metin arasındaki fark önem kazanıyor.

Nusseibeh yazılı vizyonunda erken harekete ve yerel ateşkesler, esir takasları, gıda ve ilacın geçişinin güvence altına alınması gibi pratik anlaşmalara öncelik verilmesini öneriyor. Kalkınma çalışmalarını da istihdam, borç ve yatırım fırsatlarına önem vererek devletlerin belirlediği önceliklere bağlıyor.

Örgütün reformunu ise faaliyetleri yalnızca harcama hacmine göre değerlendirmek yerine sorumlulukların ve sonuçların netliği çerçevesine oturtuyor.

Bu öncelikler çok taraflı çalışmalardaki tanıdık bir sorunu hedefliyor: Kurumlar genel hedefler üzerinde uzlaşabiliyor, ardından bunların nasıl uygulanacağı ve maliyetini kimin üstleneceği konusunda ayrışıyor. Programa ağırlık kazandıracak olan vaatler listesinin genişliği değil. Genel Sekreterliğin alabileceği kararlar ile hükümetlerin onayını gerektiren kararların belirlenmesi ve ardından bunların hayata geçirilmesini sağlayacak ortaklıkların kurulması olacak.

Gelişmekte olan ülkeler açısından bu ayrım belirleyici olabilir. Bu ülkeler kalkınmayı istikrardan ayrı bir dosya olarak ele almıyor, istihdam, hizmetler ve kurumları finanse etme kapasitesi de toplumların krizler karşısındaki dayanıklılığını belirliyor.

Nusseibeh'nin deneyimi, yerel önceliklerin hazır programlarda yalnızca bir madde olarak değil, başlangıç noktası olarak kalması koşuluyla, bu ihtiyaçları siyasi tartışmayla buluşturma fırsatı sunuyor.

Genel Sekreter'in bağımsızlığı, hükümet içinden gelen her aday için en belirgin sınavlardan biri olmaya devam ediyor. Nusseibeh vizyonunda "dostlara istisna, eleştirenlere kin olmayacak" diyor.

Adaylığına odaklanmak için hükümetteki görevlerinden izin aldığını da açıkladı.

Bu taahhüt, kendisinden hesap sorulabilecek bir ölçüt ortaya koyuyor. Bağımsızlık ilişkilerin yokluğu anlamına gelmiyor, siyasi bedeli yüksek olduğunda da aynı tutumu uygulayabilme becerisi anlamına geliyor. Küçük devletleri bu taahhüdün inandırıcılığına ikna etmek, büyük güçlerle çalışma kanalları kurmak kadar önemli olacak.

Arap bir kadının adaylığı, daha önce hiçbir kadının üstlenmediği bir makam için yarışa tarihi bir boyut katıyor. Ancak Nusseibeh'nin birikimi bu olasılığın sembolizmin sınırları dışında tartışılmasına imkân tanıyor: kurum içi deneyim, müzakerelere katılım ve sınanabilecek, rakiplerin programlarıyla karşılaştırılabilecek, kamuoyuna açıklanmış bir program.

Sonuçta argümanı ölçülebilir bir vaade dayanıyor: Varlığı insanlar ve devletler için elde ettikleriyle daha fazla bağlantılı hale gelen bir Birleşmiş Milletler. Bu, adaylığının güçlü bir yanı, ancak aynı zamanda beklentileri de yükseltiyor.

Bir devlet adına müzakere yürütmekten uluslararası bir kurumu yönetmeye geçiş, deneyimini her zamanki ortakların ötesine geçen ve uzlaşı zorlaştığında da ayakta kalan bir güvene dönüştürme kapasitesini sınayacak.