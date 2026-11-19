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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, zirvenin organizasyonunu ve iklim hedeflerini somut adımlara dönüştürmeyi amaçlayan uygulama odaklı yaklaşımını övdü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da başlayan COP31, 11. gününde devam ediyor.

Brezilya'dan Kenya'ya, Malezya'dan Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen katılımcılar, zirveye ilişkin izlenimlerini anlattı.

Daha önce Durban, Katowice, Madrid ve Bakü'deki iklim zirvelerine katılan Macar Edit Szorath, Antalya'daki zirvenin katıldığı beşinci COP olduğunu belirterek, Türk halkının konukseverliğinden ve zirvenin atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Szorath, insanların iklim krizinin aciliyeti ve harekete geçilmesi gerektiği konusunda daha bilinçli olduğunu ifade etti.

Daha önce 10 kez COP'a katıldığını belirten Kenyalı Mirriam Auma Omala-Gauvin ise Antalya'daki zirvenin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Omala-Gauvin, "Bu, en büyük umudu barındıran en iyi COP. Herkesin gerçekten mutlu ve umutlu olduğu ilk COP bu oldu. Bizi çok güzel ağırladınız, konukseverlik gerçekten harika. İnsanlar çok nazik, her zaman gülümsüyorlar." dedi.

Kaynak: AA