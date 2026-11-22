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Simon Stiell, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) icra sekreteri. BM'nin iklim müzakerelerini yürüten sekretaryayı Ağustos 2022'den beri o yönetiyor. Grenadalı yöneticinin adı Türkiye'de 22 Kasım 2026'da, Antalya'daki Cop31'in kapanış oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaşadığı kısa bir diyalogla duyuldu.

SIMON STIELL KİMDİR?

Simon Stiell, BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri olarak çalışan Grenadalı bir mühendis ve eski bakan. Tam adı Simon Emmanuel Kervin Stiell. BM Genel Sekreteri onu 15 Ağustos 2022'de bu göreve seçti; Stiell, Meksikalı diplomat Patricia Espinosa'nın ardından sekretaryanın başına geçti. İki görev arasında makamı kısa bir süre Ibrahim Thiaw vekaleten yürüttü.

Sekretarya her yıl toplanan BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP) hazırlığını ve müzakerelerin teknik işlerini üstleniyor. Stiell'in göreve geldiği yıl önündeki ilk büyük toplantı Mısır'daki COP27'ydi.

SIMON STIELL NERELİ?

Simon Stiell, Karayipler'deki ada ülkesi Grenada'nın vatandaşı. Siyasete girmeden önce 14 yıl ülkesi dışında teknoloji sektöründe çalıştı; Nokia ve GEC Plessey Telecommunications bu şirketler arasında. Grenada'ya döndükten sonra bir gayrimenkul geliştirme şirketi kurdu, ülkenin turizm kurulu ile ticaret odasına başkanlık etti.

SIMON STIELL NE MEZUNU?

Simon Stiell mühendis. İşletme yüksek lisansını (MBA) Londra'daki University of Westminster'da yaptı.

SIMON STIELL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Simon Stiell 2013'te Yeni Ulusal Parti (NNP) üyesi olarak Grenada Senatosu'na atandı. Önce tarım, çevre ve insan kaynakları alanlarında bakan yardımcısı düzeyinde görev aldı. 2017-2018 yıllarında eğitim ve insan kaynakları geliştirme bakanıydı.

Mart 2018'de iklim dayanıklılığı ve çevre bakanlığına getirildi. Partisi Haziran 2022 genel seçimini kaybedince bakanlığı sona erdi, aynı yılın ağustos ayında BM'deki görevine atandı.

SIMON STIELL'İN COP31'DEKİ ROLÜ NE?

Simon Stiell, Cop31'in hazırlık sürecinde Türkiye'deki toplantılarda yer aldı. 12 Şubat 2026'da İstanbul'da COP31 Başkanı Murat Kurum'la birlikte basın toplantısına katıldı. Antalya'daki konferans sırasında da 2035 için 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı istedi.

SIMON STIELL'E BAKAN KURUM NE DEDİ?

Bakan Kurum, oturumun akışına müdahale etmek isteyen Simon Stiell'e "Simon yerine geçer misin?" diye sordu ve "Ben vereceğim söz, sen yerine geç" dedi. Diyalog, 196 ülkenin katıldığı COP31'in Anadolu Salonu'ndaki genel kurul kapanış oturumunda yaşandı. COP31 Başkanı Kurum, söz verme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlattı; oturum bu uyarının ardından devam etti.

Kurum aynı oturumdaki konuşmasının sonunda BM Sekretaryası ve Stiell de dahil olmak üzere konferansa emek verenlere teşekkür etti.