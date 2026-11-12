Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Amedi ile görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı