Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 temaslarına devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı