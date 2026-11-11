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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 temaslarına devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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