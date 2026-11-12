Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 marjında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı