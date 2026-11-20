Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. Tarihin nedeni iki belge: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Çocuk Hakları Bildirgesi'ni 20 Kasım 1959'da oy birliğiyle kabul etti. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de bildirgenin 30. yıl dönümünde, 20 Kasım 1989'da kabul edildi. Bu yıl gün 20 Kasım 2026 Cuma'ya denk geliyor.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDEN 20 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Çünkü çocuk haklarıyla ilgili iki temel uluslararası belge bu tarihte kabul edildi. BM'nin günle ilgili sayfasına göre Genel Kurul, 1386 (XIV) sayılı kararıyla Çocuk Hakları Bildirgesi'ni 20 Kasım 1959'da kabul etti. Otuz yıl sonra aynı gün, 44/25 sayılı kararla Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edildi ve devletlerin imzasına açıldı.

Bildirge bir ilkeler metniydi. Sözleşme ise onu onaylayan devletler için bir uluslararası antlaşma. 20 Kasım, ikisinin de yıl dönümü olarak anılıyor.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NİÇİN İLAN EDİLDİ?

BM Genel Kurulu 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul etmişti; UNICEF Türkiye'nin aktardığına göre bu metinde çocukların hak ve özgürlükleri için ayrı bir düzenleme yoktu. Çocuklara özel bir belge ihtiyacı önce 1959 bildirgesine, sonra 1989 sözleşmesine götürdü.

Günün kendisi daha eski. BM, 1954'te Evrensel Çocuk Günü'nü ilan etti ve bu günü her yıl 20 Kasım'da kutluyor. BM'ye göre amaç, dünyadaki çocuklar arasında dayanışmayı ve çocuk hakları konusundaki farkındalığı artırmak, çocukların refahını iyileştirmek.

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME NEYİ KAPSIYOR?

Sözleşmeye göre 18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılıyor. Metin çocukların yaşama, sağlık, eğitim, oyun ve aile hayatı haklarını kapsıyor; şiddetten korunma, ayrımcılığa uğramama ve kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerinin dinlenmesi de sözleşmede yer alıyor. BM, sözleşmeyi en çok ülkenin onayladığı uluslararası insan hakları antlaşması olarak tanımlıyor.

TÜRKİYE SÖZLEŞMEYİ NE ZAMAN İMZALADI?

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi 14 Eylül 1990'da imzaladı. TBMM, sözleşmenin onaylanmasını uygun bulan 4058 sayılı kanunu 9 Aralık 1994'te kabul etti ve kanun 11 Aralık 1994 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 27 Ocak 1995'te Resmî Gazete'de çıktı.

Türkiye sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerine çekince koydu. Çekinceye göre bu maddeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'na göre yorumlanıyor.

20 KASIM'DA NELER YAPILIYOR?

Gün, Türkiye'nin pek çok ilinde etkinliklerle anılıyor. Bu yıl Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir şenlik düzenlendi. Kayseri Barosu da 20 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında çocuk işçiliğine dikkat çekti.