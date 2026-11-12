Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongolu mevkidaşı ile görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) marjında Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antone Tshisekedi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da COP31 alanında Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antone Tshisekedi ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı