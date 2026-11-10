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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalya'da

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalya'da
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'a gerçekleştirdiği ziyaretten iki gün sonra Türkiye'ye geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile Antalya'ya gelen Aliyev'i, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Azerbaycan lideri, 11 Kasım'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi.
  • Aliyev'e ziyaretinde eşi Mihriban Aliyeva eşlik etti; çifti Antalya Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin karşıladı.
  • Aliyev'in ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Kasım'da Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'a gerçekleştirdiği ziyaretten iki gün sonra yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği temasların hemen ardından geldi.

ALİYEV VE EŞİ ANTALYA'YA GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi. Aliyev'e Türkiye ziyaretinde eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti. Azerbaycan liderinin gelişiyle birlikte Antalya'daki uluslararası zirve kapsamında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlere bir yenisi daha eklendi. Aliyev ve eşini Antalya Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin karşıladı. Karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın COP31 kapsamındaki programı başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferans, farklı ülkelerden devlet ve hükümet temsilcilerini Antalya'da bir araya getiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARABAĞ ZİYARETİNDEN 2 GÜN SONRA GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Antalya'ya gelişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'ı ziyaret etmişti. İki ülkenin cumhurbaşkanları, ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını vurgulayan mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ ziyaretinin üzerinden yalnızca iki gün geçerken bu kez Aliyev Türkiye'ye geldi. İki liderin kısa aralıklarla gerçekleştirdiği ziyaretler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkilerin diplomatik temaslara da yansıdığını gösterdi.

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Kaynak: Haberler.com
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