COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da

GENEL KURUL SALONUNDAN NOTLAR

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi'nde resmi açılışın yapılacağı Anadolu Salonu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte salonda ülke liderleriyle tek tek tokalaştı. Zirveye katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un da aralarında bulunduğu konuk liderler salonda birbirleriyle selamlaşıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yan yana oturdu. Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genel Kurul salonunda eşi Mihriban Aliyeva ve kızları Leyla Aliyeva ile birlikte yer aldı. Salonda, tüm devlet liderleri ülkelerin temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri ve diğer tüm katılımcılar yerlerini aldıktan sonra sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı 'Anadolu Ateşi' grubu dans gösterisi yaptı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı