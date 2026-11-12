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COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık

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Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Sıfır Atık Müzesi'nde gerçekleştirilen programda sanat dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi.

OYUNCU ÇAĞRI BAYLAN: ÖNCE KENDİMİZ BİLİNÇLENMELİYİZ

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Sıfır Atık Müzesi'nde gerçekleştirilen programda sanat dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi. Programa Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Sinan Akçıl, Görkem Sevindik, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Çağrı Baylan katıldı. Sanatçılar, sıfır atık ve çevre bilincinin önemine dikkati çekti.

'GURUR VERİCİ'

COP31'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren oyuncu Çağrı Baylan, "Öncelikle bu oluşumda, bu etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum. Ülkemizin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapması gurur verici. Tabii ki bu tarz toplantılar, bu tarz oluşumlar sorunları tamamen çözemiyor. Bunu bireysel olarak kendimiz sorumluluk edinerek, halkımızın yardımıyla çözebiliriz" dedi.

'ÖNCE KENDİMİZ BİLİNÇLENMELİYİZ'

İklim değişikliğiyle mücadelede herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Baylan, "Bana 'Ne gibi tavsiyeleriniz, ne gibi fikirleriniz var' diye sormuşlardı. Naçizane fikrim, öncelikle kendimiz bilinçlenmeliyiz. Kendi hareketlerimizden, kendi eylemlerimizden sorumlu olmalıyız. Devamında zaten adım adım gelişecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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