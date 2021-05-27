ATT Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! ATT 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
ATT taban puanları 2021 - ATT 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları! Özel ve Devlet üniversiteleri sayfamızdan ücretli, burslu, taban ve sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Peki, ATT bölümünü kazanmak için kaç puan gerekir?
2021 ATT taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. ATT sıralama 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
ATT TABAN PUANLARI 2021
ATT 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|373,28284
|171.355
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|370,51467
|178.232
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|370,48033
|178.324
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|361,75429
|201.829
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|359,92952
|206.911
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|351,88285
|231.346
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|350,03302
|237.498
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|347,63336
|245.529
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|347,41883
|246.255
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|343,39155
|260.435
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|343,37601
|260.492
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|341,93229
|265.677
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|341,84833
|265.996
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara)
|TYT
|30
|341,48545
|267.300
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|341,46900
|267.358
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|341,36713
|267.754
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|340,99631
|269.133
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75
|339,72770
|273.951
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|339,49067
|274.768
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|338,76381
|277.458
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|337,68055
|281.581
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|337,65649
|281.664
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|337,22229
|283.407
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|336,38434
|286.565
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|336,02263
|288.024
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|335,79439
|288.969
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|335,69350
|289.380
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|334,97768
|292.239
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (Ankara)
|TYT
|60
|334,81226
|292.950
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|334,23482
|295.282
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|333,89632
|296.642
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|333,84298
|296.855
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|333,59617
|297.899
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|332,74473
|301.327
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|332,38015
|302.860
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|332,22721
|303.532
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|331,55182
|306.421
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|331,44309
|306.878
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|330,77953
|309.707
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|330,37930
|311.510
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|330,05059
|312.981
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|329,36363
|315.874
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|329,04290
|317.311
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|328,19442
|321.057
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|327,98477
|322.030
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|327,86034
|322.601
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|80
|327,70787
|323.284
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|327,47865
|324.338
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|327,45350
|324.444
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|327,27908
|325.232
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|327,14237
|325.838
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara)
|TYT
|75
|326,49515
|328.816
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|326,48620
|328.854
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|326,45204
|329.022
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|325,64825
|332.658
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|325,55011
|333.136
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|325,53230
|333.221
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|324,73631
|336.954
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|324,57671
|337.713
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|324,21839
|339.351
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|323,95100
|340.567
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|323,68041
|341.864
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75
|323,14656
|344.380
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|323,13726
|344.422
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|55
|322,91871
|345.471
|İZMİR KAVRAMMESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|322,91133
|345.500
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|322,79806
|345.984
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75
|322,75537
|346.208
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|322,66894
|346.645
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|322,49236
|347.487
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|322,42579
|347.802
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|322,34706
|348.198
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|47
|322,00889
|349.802
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|321,81192
|350.778
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|321,73509
|351.136
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|321,26227
|353.347
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|321,04417
|354.400
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|321,00484
|354.584
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|320,80487
|355.592
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|320,78378
|355.700
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|35
|320,21701
|358.472
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|320,10961
|359.025
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|319,66060
|361.185
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|319,62935
|361.320
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|319,50073
|361.976
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|319,43021
|362.334
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|319,34322
|362.798
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|318,92337
|364.942
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|318,88907
|365.119
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|318,88638
|365.137
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|318,74435
|365.834
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75
|318,72065
|365.962
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|317,65820
|371.417
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|317,17076
|373.896
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|316,63492
|376.722
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|316,51740
|377.357
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|316,43906
|377.792
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|315,93746
|380.391
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|315,89723
|380.596
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|315,59270
|382.262
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|315,41162
|383.219
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|315,41146
|383.222
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|315,39130
|383.335
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|315,27048
|384.002
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|315,14791
|384.675
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|315,09112
|384.992
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|314,68692
|387.165
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|314,47583
|388.369
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|314,30541
|389.308
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|314,28769
|389.399
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|314,05547
|390.689
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|313,45154
|394.026
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|80
|313,44855
|394.040
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|313,27228
|395.009
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|313,26202
|395.058
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|312,77355
|397.787
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|312,43885
|399.730
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|312,42432
|399.812
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|312,40295
|399.931
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|312,35259
|400.199
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|312,21425
|400.991
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|311,44248
|405.296
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|311,21512
|406.544
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|311,13853
|406.986
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|310,84347
|408.630
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|310,80090
|408.863
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|310,55695
|410.284
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|310,42476
|411.030
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|310,06122
|413.108
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|310,00662
|413.418
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|309,89064
|414.119
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|309,75749
|414.865
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|309,72310
|415.072
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|45
|309,19723
|418.126
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|309,18662
|418.191
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|309,12096
|418.598
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|309,06379
|418.956
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|308,96539
|419.543
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|308,93643
|419.721
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|308,47880
|422.355
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|308,35051
|423.147
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|308,04870
|424.984
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|307,66750
|427.306
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|307,66216
|427.334
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|307,56898
|427.908
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|307,47486
|428.431
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|307,46924
|428.462
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|307,18630
|430.153
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|307,18309
|430.172
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|306,78351
|432.610
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|306,74206
|432.861
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|306,61983
|433.627
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|306,54344
|434.088
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|306,21023
|436.057
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|306,16548
|436.330
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|305,92653
|437.759
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|305,79593
|438.560
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|305,44462
|440.666
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|305,33485
|441.312
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|305,20168
|442.174
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|305,18525
|442.264
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|304,44144
|446.818
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|304,42477
|446.924
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|304,38196
|447.205
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|304,37458
|447.246
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|304,23088
|448.108
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|303,91661
|450.046
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|303,85014
|450.479
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|303,58746
|452.209
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|303,10863
|455.350
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|302,98531
|456.132
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|302,42553
|459.739
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|302,03865
|462.245
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|301,91156
|463.085
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|301,72113
|464.274
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|301,60049
|465.083
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|301,57721
|465.236
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|301,45672
|466.064
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|301,40511
|466.390
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|301,34180
|466.828
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|301,26751
|467.302
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|301,22510
|467.564
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65
|301,19899
|467.733
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|300,34975
|473.218
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|300,25519
|473.874
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|299,37337
|479.873
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40
|298,58755
|485.245
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|30
|297,99471
|489.273
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|297,69029
|491.299
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|297,62138
|491.766
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|297,39208
|493.322
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|297,05704
|495.580
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|40
|296,88199
|496.858
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|296,80398
|497.395
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|296,59498
|498.799
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|296,39492
|500.131
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|296,29154
|500.835
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|295,55293
|506.029
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|4
|294,41375
|514.080
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|294,05803
|516.593
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|293,62896
|519.709
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|293,58216
|520.048
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|293,18465
|522.889
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|292,43160
|528.335
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|291,31686
|536.590
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|291,01719
|538.829
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|290,96116
|539.250
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|290,78090
|540.624
|İZMİR KAVRAMMESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|22
|290,22387
|544.866
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|289,27247
|552.240
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|289,21184
|552.715
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|289,20359
|552.790
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|286,34642
|574.900
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|20
|285,63829
|580.547
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|16
|283,85547
|594.877
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|281,13041
|617.438
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|276,03787
|661.407
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|274,58790
|674.241
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|273,45902
|684.453
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|272,47824
|693.477
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|272,42063
|694.022
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|30
|271,55249
|702.190
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|271,32328
|704.346
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|270,88405
|708.421
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|269,89634
|717.664
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|267,91008
|736.769
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|267,81595
|737.655
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|45
|267,72511
|738.557
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|17
|265,64142
|759.207
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|265,49789
|760.693
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|265,23017
|763.301
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|36
|264,49511
|770.641
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|264,41047
|771.503
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|14
|264,33136
|772.301
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|263,48021
|780.808
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|263,47184
|780.903
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|261,59921
|800.085
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|261,22487
|804.078
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|27
|260,55906
|811.117
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|38
|260,34707
|813.405
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|15
|260,21168
|814.830
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|54
|259,95842
|817.588
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|42
|257,79846
|840.640
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|68
|257,69848
|841.675
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|45
|257,37908
|845.056
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|256,26683
|857.116
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|62
|254,55798
|875.990
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|52
|254,28333
|879.040
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|27
|254,27189
|879.183
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|254,03920
|881.808
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|43
|253,67370
|885.871
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|48
|251,49380
|910.688
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|250,53653
|921.639
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|249,42706
|934.221
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|15
|248,84182
|940.998
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|247,56769
|955.824
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|68
|246,93155
|963.095
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|39
|246,88331
|963.642
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|68
|246,38794
|969.323
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|245,98198
|974.043
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|64
|245,89200
|975.069
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|245,18975
|983.455
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|244,74440
|988.741
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|51
|244,55215
|991.024
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|30
|242,90626
|1.010.587
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|242,58208
|1.014.395
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|241,59348
|1.026.234
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|241,32490
|1.029.459
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|24
|240,55214
|1.038.543
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|240,01351
|1.045.030
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|239,82672
|1.047.275
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|15
|239,47424
|1.051.532
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|239,09466
|1.056.138
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|56
|238,63617
|1.061.561
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|38
|237,98699
|1.069.379
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|35
|237,77400
|1.071.914
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|4
|237,14902
|1.079.403
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|16
|237,13758
|1.079.542
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|236,79319
|1.083.829
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|30
|236,26082
|1.090.347
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|234,80277
|1.108.043
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|51
|231,45432
|1.149.892
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|51
|230,46952
|1.162.212
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|45
|228,58578
|1.186.431
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|66
|228,18855
|1.191.520
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|26
|227,81924
|1.196.394
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|227,81082
|1.196.495
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|227,28952
|1.203.327
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|226,44515
|1.214.568
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|39
|226,22443
|1.217.516
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|225,34687
|1.229.098
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|225,28527
|1.229.883
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|224,05600
|1.246.259
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|68
|223,78844
|1.249.721
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|11
|223,50501
|1.253.508
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|221,52681
|1.280.196
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|16
|220,73379
|1.290.742
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|27
|220,04330
|1.300.121
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|45
|217,21842
|1.337.739
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|23
|216,08391
|1.353.149
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|215,40785
|1.362.334
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|215,33675
|1.363.286
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|68
|215,24716
|1.364.436
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|9
|215,19395
|1.365.216
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|213,91473
|1.382.815
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|42
|213,14402
|1.393.160
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|41
|212,12555
|1.407.309
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|15
|211,97011
|1.409.389
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|63
|211,44182
|1.416.688
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|211,13518
|1.420.982
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|208,61580
|1.456.225
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|51
|207,83909
|1.467.227
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|206,32177
|1.488.684
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|28
|203,42838
|1.530.072
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|29
|199,85976
|1.581.364
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|30
|198,63844
|1.598.450
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|26
|177,59489
|1.738.955
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|51
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|9
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|19
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1