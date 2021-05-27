ATT Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! ATT 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
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ATT Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! ATT 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

ATT Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! ATT 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
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ATT taban puanları 2021 - ATT 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları! Özel ve Devlet üniversiteleri sayfamızdan ücretli, burslu, taban ve sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Peki, ATT bölümünü kazanmak için kaç puan gerekir?

2021 ATT taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. ATT sıralama 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

ATT TABAN PUANLARI 2021

ATT 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

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Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6373,28284171.355
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu)TYT6370,51467178.232
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70370,48033178.324
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7361,75429201.829
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65359,92952206.911
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65351,88285231.346
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70350,03302237.498
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60347,63336245.529
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70347,41883246.255
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70343,39155260.435
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7343,37601260.492
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70341,93229265.677
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70341,84833265.996
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara)TYT30341,48545267.300
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7341,46900267.358
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70341,36713267.754
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70340,99631269.133
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT75339,72770273.951
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60339,49067274.768
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6338,76381277.458
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT10337,68055281.581
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70337,65649281.664
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60337,22229283.407
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70336,38434286.565
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12336,02263288.024
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6335,79439288.969
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65335,69350289.380
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60334,97768292.239
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (Ankara)TYT60334,81226292.950
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12334,23482295.282
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60333,89632296.642
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8333,84298296.855
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8333,59617297.899
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65332,74473301.327
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65332,38015302.860
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70332,22721303.532
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9331,55182306.421
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8331,44309306.878
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50330,77953309.707
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65330,37930311.510
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50330,05059312.981
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65329,36363315.874
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70329,04290317.311
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12328,19442321.057
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60327,98477322.030
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6327,86034322.601
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT80327,70787323.284
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70327,47865324.338
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT9327,45350324.444
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6327,27908325.232
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12327,14237325.838
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara)TYT75326,49515328.816
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70326,48620328.854
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60326,45204329.022
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12325,64825332.658
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12325,55011333.136
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50325,53230333.221
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7324,73631336.954
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60324,57671337.713
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12324,21839339.351
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60323,95100340.567
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70323,68041341.864
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT75323,14656344.380
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8323,13726344.422
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT55322,91871345.471
İZMİR KAVRAMMESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT4322,91133345.500
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12322,79806345.984
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT75322,75537346.208
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7322,66894346.645
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40322,49236347.487
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8322,42579347.802
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu)TYT12322,34706348.198
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)TYT47322,00889349.802
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8321,81192350.778
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70321,73509351.136
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12321,26227353.347
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70321,04417354.400
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60321,00484354.584
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6320,80487355.592
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT11320,78378355.700
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT35320,21701358.472
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60320,10961359.025
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12319,66060361.185
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60319,62935361.320
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70319,50073361.976
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60319,43021362.334
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8319,34322362.798
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60318,92337364.942
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12318,88907365.119
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50318,88638365.137
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65318,74435365.834
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT75318,72065365.962
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70317,65820371.417
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12317,17076373.896
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50316,63492376.722
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60316,51740377.357
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7316,43906377.792
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70315,93746380.391
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70315,89723380.596
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9315,59270382.262
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12315,41162383.219
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60315,41146383.222
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT30315,39130383.335
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70315,27048384.002
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70315,14791384.675
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60315,09112384.992
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50314,68692387.165
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9314,47583388.369
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40314,30541389.308
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70314,28769389.399
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9314,05547390.689
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40313,45154394.026
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT80313,44855394.040
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70313,27228395.009
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60313,26202395.058
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70312,77355397.787
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70312,43885399.730
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70312,42432399.812
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65312,40295399.931
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12312,35259400.199
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70312,21425400.991
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50311,44248405.296
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40311,21512406.544
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT40311,13853406.986
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50310,84347408.630
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40310,80090408.863
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9310,55695410.284
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7310,42476411.030
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12310,06122413.108
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50310,00662413.418
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12309,89064414.119
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65309,75749414.865
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12309,72310415.072
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT45309,19723418.126
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70309,18662418.191
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60309,12096418.598
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9309,06379418.956
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40308,96539419.543
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12308,93643419.721
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60308,47880422.355
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12308,35051423.147
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT10308,04870424.984
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT30307,66750427.306
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8307,66216427.334
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60307,56898427.908
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT9307,47486428.431
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50307,46924428.462
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60307,18630430.153
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9307,18309430.172
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9306,78351432.610
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6306,74206432.861
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60306,61983433.627
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6306,54344434.088
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9306,21023436.057
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50306,16548436.330
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60305,92653437.759
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT10305,79593438.560
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT6305,44462440.666
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65305,33485441.312
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65305,20168442.174
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60305,18525442.264
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9304,44144446.818
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60304,42477446.924
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60304,38196447.205
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50304,37458447.246
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60304,23088448.108
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60303,91661450.046
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60303,85014450.479
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8303,58746452.209
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60303,10863455.350
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8302,98531456.132
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60302,42553459.739
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT40302,03865462.245
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50301,91156463.085
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8301,72113464.274
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT70301,60049465.083
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50301,57721465.236
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12301,45672466.064
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8301,40511466.390
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9301,34180466.828
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60301,26751467.302
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60301,22510467.564
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT65301,19899467.733
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60300,34975473.218
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50300,25519473.874
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50299,37337479.873
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT40298,58755485.245
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT30297,99471489.273
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT50297,69029491.299
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50297,62138491.766
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50297,39208493.322
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil YardımTYT60297,05704495.580
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT40296,88199496.858
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT12296,80398497.395
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50296,59498498.799
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT55296,39492500.131
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT55296,29154500.835
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT40295,55293506.029
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT4294,41375514.080
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20294,05803516.593
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8293,62896519.709
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7293,58216520.048
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9293,18465522.889
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50292,43160528.335
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT11291,31686536.590
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34291,01719538.829
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT60290,96116539.250
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT55290,78090540.624
İZMİR KAVRAMMESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT22290,22387544.866
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5289,27247552.240
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT50289,21184552.715
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9289,20359552.790
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68286,34642574.900
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT20285,63829580.547
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT16283,85547594.877
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68281,13041617.438
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38276,03787661.407
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38274,58790674.241
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT8273,45902684.453
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51272,47824693.477
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT34272,42063694.022
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT30271,55249702.190
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu)TYT7271,32328704.346
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68270,88405708.421
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33269,89634717.664
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT7267,91008736.769
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42267,81595737.655
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT45267,72511738.557
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT17265,64142759.207
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38265,49789760.693
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT41265,23017763.301
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT36264,49511770.641
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34264,41047771.503
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT14264,33136772.301
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38263,48021780.808
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT40263,47184780.903
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68261,59921800.085
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT34261,22487804.078
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT27260,55906811.117
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT38260,34707813.405
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT15260,21168814.830
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT54259,95842817.588
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT42257,79846840.640
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT68257,69848841.675
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT45257,37908845.056
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT2256,26683857.116
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT62254,55798875.990
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT52254,28333879.040
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT27254,27189879.183
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51254,03920881.808
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT43253,67370885.871
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT48251,49380910.688
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT1250,53653921.639
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50249,42706934.221
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)TYT15248,84182940.998
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68247,56769955.824
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT68246,93155963.095
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT39246,88331963.642
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT68246,38794969.323
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33245,98198974.043
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT64245,89200975.069
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38245,18975983.455
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51244,74440988.741
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT51244,55215991.024
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT30242,906261.010.587
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68242,582081.014.395
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT8241,593481.026.234
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21241,324901.029.459
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT24240,552141.038.543
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21240,013511.045.030
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34239,826721.047.275
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT15239,474241.051.532
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34239,094661.056.138
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT56238,636171.061.561
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT38237,986991.069.379
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT35237,774001.071.914
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT4237,149021.079.403
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT16237,137581.079.542
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68236,793191.083.829
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT30236,260821.090.347
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33234,802771.108.043
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT51231,454321.149.892
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT51230,469521.162.212
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT45228,585781.186.431
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT66228,188551.191.520
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT26227,819241.196.394
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47227,810821.196.495
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51227,289521.203.327
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30226,445151.214.568
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT39226,224431.217.516
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT68225,346871.229.098
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68225,285271.229.883
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT8224,056001.246.259
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT68223,788441.249.721
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT11223,505011.253.508
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20221,526811.280.196
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT16220,733791.290.742
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT27220,043301.300.121
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT45217,218421.337.739
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT23216,083911.353.149
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT59215,407851.362.334
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51215,336751.363.286
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT68215,247161.364.436
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT9215,193951.365.216
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT1213,914731.382.815
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT42213,144021.393.160
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT41212,125551.407.309
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT15211,970111.409.389
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT63211,441821.416.688
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38211,135181.420.982
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT16208,615801.456.225
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT51207,839091.467.227
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT51206,321771.488.684
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT28203,428381.530.072
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT29199,859761.581.364
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT30198,638441.598.450
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT26177,594891.738.955
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT51
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT37
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT9
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)TYT19
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu)TYT2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT2
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1

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