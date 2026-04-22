İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan savaşta kritik füze stoklarının önemli bölümünü tüketti. Bu durum ilerleyen dönemde özellikle Çin gibi büyük güçlerle olası bir çatışmada mühimmat yetersizliği riskini gündeme getirdi.

  • ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda kilit füze envanterinin büyük bölümünü kullandı.
  • CSIS analizine göre, savaşın son 7 haftasında ABD'nin hassas saldırı füzelerinin en az %45'i, THAAD sistemlerinin en az yarısı ve Patriot stokunun neredeyse yarısı tükendi.
  • Pentagon, füze üretimini artırmak için yeni sözleşmeler yaptı ancak üretim ve teslimat sürecinin 3 ila 5 yıl sürebileceği belirtildi.

Orta Doğu’da İran’a yönelik saldırılarla başlayan savaşın ardından ABD ordusunun kritik füze stoklarının önemli ölçüde azaldığı ve yeni bir çatışma durumunda mühimmat sıkıntısı yaşanabileceği öne sürüldü.

SAVAŞTA KRİTİK STOKLAR TÜKENDİ

CNN’in Pentagon kaynakları ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre; ABD ordusu 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kilit füze envanterinin büyük bölümünü kullandı. Haberde, bu durumun kısa vadede askeri kapasite açısından risk oluşturduğu belirtildi.

“ÇİN İLE OLASI ÇATIŞMADA MÜHİMMAT TÜKENEBİLİR”

Kaynaklara göre; mevcut tablo birkaç yıl içinde Çin gibi büyük bir güçle yaşanabilecek olası bir çatışmada ABD’nin mühimmatının yetersiz kalabileceğine işaret ediyor. Pentagon’un füze üretimini artırmak için yeni sözleşmeler yaptığı ancak üretim ve teslimat sürecinin 3 ila 5 yıl sürebileceği ifade edildi.

FÜZE ENVANTERİNDE CİDDİ AZALMA

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analizine göre, savaşın son 7 haftasında ABD’nin hassas saldırı füzelerinin en az yüzde 45’i, THAAD savunma sistemlerinin en az yarısı ve Patriot hava savunma stokunun neredeyse yarısı kullanıldı. Ayrıca Tomahawk füzelerinin yaklaşık yüzde 30’u, JASSM stokunun yüzde 20’den fazlası ve SM-3 ile SM-6 tipi füzelerin yaklaşık yüzde 20’si tükendi.

PENTAGON: KAPSAMLI CEPHANELİĞE SAHİBİZ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun çıkarlarını koruyacak kapsamlı bir cephaneliğe sahip olduğunu ve bu kapasitenin sürdürüldüğünü belirtti.

"HEDİYE" İDDİASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI 

Öte yandan Trump, salı günü CNBC’ye verdiği röportajda, ABD’nin Çin’den gelen bir gemiyi durdurduğunu ve bu gemide İran’a gönderilen bir “hediye” olabileceğini ima etti. Trump, konuyla ilgili açıklamasından "Dün bir gemiyi yakaladık, üzerinde bazı şeyler vardı ve pek hoş değildi. Belki de Çin’den bir hediyeydi, emin değilim. Başkan Şi ile bir anlaşmam olduğunu sanıyordum ama sorun değil. Savaş böyle bir şey, değil mi?" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN İDDİALARA YANIT 

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise, ABD’nin ele geçirdiği geminin yabancı bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, “Çin her türlü yanlış ilişkilendirmeyi ve spekülasyonu reddeder,” dedi. 

ABD’deki Çin Büyükelçiliği de Çin’in askeri ürün ihracatını “dikkatli ve sorumlu şekilde” yürüttüğünü ve çift kullanımlı ürünleri sıkı biçimde kontrol ettiğini açıkladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

bunlarda füze mi silah mı biter ayakta uyutuyorlar .

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

saçma haber

Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

Amerika'nın konvansiyonel silahlarla savaşta yetersiz kaldığını bütün dünya anladı. Ekonomik savaşta da kaybetti. Tek nükleer kaldı. Sıkışınca ona başvurabilir.

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

mıçam haberinize

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

