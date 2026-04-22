Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 2-0 kazandı.

ICARDI BEKLETMEDEN VURDU ANCAK OLMADI

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

AHMED'İN ÇOK UZAKLARDAN ŞUTU İSABETLİ DEĞİL

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip Gençlerbirliği, 51. dakikada öne geçti. Metehan'ın ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay'ın çıkardığı topu önünde bulan Fıratcan kale sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

KAAN'IN KAFA VURUŞU AUT

58. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte Kaan Ayhan kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

GOL GELDİ ANCAK GEÇERSİZ

Galatasaray, 72. dakikada golü buldu ancak ofsayt. Galatasaray'ın sağ kanattan Lang'la kullandığı kornerde savunmanın karşıladığı topa ceza yayının gerisinden Nhaga vurdu, kaleci Erhan'dan dönen topu kale ağzında Singo tamamlayıp ağlara yolladı ancak Fildişili oyuncu için ofsayt bayrağı havada.

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

Gençlerbirliği 83. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran kaleci Günay Güvenç'ten seken top Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin tek vuruşu ağlara gitti.

GALATASARAY KUPAYA VEDA ETTİ, GENÇLERBİRLİĞİ YARI FİNALDE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Gençlerbirliği kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından kupaya çeyrek finalde veda eden ikinci takım oldu. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise yarı finale yükseldi. Başkent ekibinin yarı finaldeki rakibi Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak.