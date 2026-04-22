Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin ardından kupaya bu turda veda eden ikinci takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 2-0 kazandı. 

ICARDI BEKLETMEDEN VURDU ANCAK OLMADI

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

AHMED'İN ÇOK UZAKLARDAN ŞUTU İSABETLİ DEĞİL

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ 

Konuk ekip Gençlerbirliği, 51. dakikada öne geçti. Metehan'ın ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay'ın çıkardığı topu önünde bulan Fıratcan kale sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. 

KAAN'IN KAFA VURUŞU AUT

58. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte Kaan Ayhan kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

GOL GELDİ ANCAK GEÇERSİZ

Galatasaray, 72. dakikada golü buldu ancak ofsayt. Galatasaray'ın sağ kanattan Lang'la kullandığı kornerde savunmanın karşıladığı topa ceza yayının gerisinden Nhaga vurdu, kaleci Erhan'dan dönen topu kale ağzında Singo tamamlayıp ağlara yolladı ancak Fildişili oyuncu için ofsayt bayrağı havada.

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

Gençlerbirliği 83. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran kaleci Günay Güvenç'ten seken top Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin tek vuruşu ağlara gitti. 

GALATASARAY KUPAYA VEDA ETTİ, GENÇLERBİRLİĞİ YARI FİNALDE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Gençlerbirliği kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından kupaya çeyrek finalde veda eden ikinci takım oldu. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise yarı finale yükseldi. Başkent ekibinin yarı finaldeki rakibi Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumları
Seyit:

ne demişler gülme komşuna

Haber Yorumları
olcayturkyilmaz3474:

Dört büyükleri son dörde bırakma hayelleri suya düştü en çok izlenen ikisi elendi plancıların gözü yaşlı inşallah bjk ve ts de elenir anadolu takımlarına gider

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı

Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerini noktaladı