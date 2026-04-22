Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'den geriye sekizinci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüler ile çalışma masasına astığı hedeflerinin yazılı olduğu not kaldı. Adnan'ın nota, "Neden çalışıyorum? Kabataş veya Galatasaray Lisesi... Çalışan başarır, sefil olmaz. Bunu unutma" yazdığı görüldü.

  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda beşinci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.
  • Adnan Göktürk Yeşil'in sekizinci yaş gününde çekilen görüntülerinde, pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan tam puan almayı dilediği ve Kabataş veya Galatasaray Lisesi'ne gitmek istediğini yazdığı not görüldü.
  • Adnan Göktürk Yeşil'in kabri Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunuyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beşinci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in sekizinci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ..."

Görüntülerde neşesiyle dikkat çeken küçük Adnan'ın, "En güzel doğum günü ailemle geçirdiğimdir" dediği anlar dikkat çekti. Hayattan koparılan minik Adnan'ın bundan sonra hiçbir doğum gününde ailesinin yanında olamayacağı gerçeği izleyenlerin yüreğini yaktı. 

MASASINA ASTIĞI NOT

Görüntülerde Adnan Göktürk Yeşil'in pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan tam puan almayı dilediği anlar ve masasına asığı hedeflerinin yazılı olduğu not herkesi derinden etkiledi. Küçük Adnan'ın nota, "Neden çalışıyorum? Kabataş veya Galatasaray Lisesi... Çalışan başarır, sefil olmaz. Bunu unutma.” yazdığı görüldü. 

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ OKUL BAHÇESİNDE 23 NİSAN'I KUTLASIN"

Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunan Adnan'ın kabrini ziyaret eden ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar çiçekler bırakıp dualar ediyor.

Adnan Göktürk Yeşil'in kabrine çiçek bırakıp dua eden vatandaşlardan Tuğçe Çolak, "Adnan Göktürk'ün kaybından sonra çok üzüldüm. Çocukların ölmesini, bu şekilde ölmesini asla istemem. Kendisiyle bir kan bağım yok ama beni çok derinden üzdü. Yani biz bu kadar üzülürken ailesi ne durumda bilmiyorum. Allah onlara yardım etsin. Yarın 23 Nisan, gönül isterdi ki adını formalarda veya herhangi bir locada yaşatmak değil de bir okulun, bir dershanenin birincilik sıralarında görmekti. Gönül isterdi okulun bahçesinde 23 Nisan'ı kutlasın. Onu buraya ziyarete gelmek yerine okulun organizasyonlarında görmekti. Çok üzüldüm. Umarım son olur, bir daha yaşamayız. Memleketimizin adına çok üzüldüm. Diğer çocuklar için üzüldüm ama Adnan çok başka yaraladı bizi, Allah'tan ailesine sabır diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
