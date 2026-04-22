Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler

Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Geride bıraktığımız ay cezaevinden tahliye olan gazeteci Enver Aysever, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ile cezaevinde geçen bir diyaloğu anlattı. Erden Timur'un Galatasaray yönetiminden yaşanan süreçte yeterli destek görmediğini ifade eden Aysever, Timur'un kendisine ''Yalandan bir kere ziyaret ettiler'' şeklinde söylemde bulunduğunu belirtti.

Bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Enver Aysever, geride bıraktığımız ay tahliye olmuştu.

ENVER AYSEVER'DEN ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalında konuşarak Galatasaray’ın eski yöneticisi olan ve "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Erden Timur ile cezaevinde yaşadığı bir diyaloğu paylaştı. 

''BİR KERE YALANDAN ZİYARET ETTİLER''

Aysever, Timur’un kendisine yaşanan bu süreçte kulüp yönetiminden yeterli destek görmediğini açıklayarak, ''Erden Timur ile cezaevinde tanıştık. ‘Galatasaray’a çok hizmet ettin, size ilgi alaka gösterildi mi?’ dedim. O da, ‘ Galatasaray yönetimi benim burada olmamdan memnun gibi görünüyor. Bir kere yalandan geldiler sonra da beni ziyaret etmediler’ dedi.” sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

