Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın içeride olduğu süre zarfında 1 milyon 800 bin TL’nin üzerinde gelir elde ettiği belirlendi.

Sosyal medyada abonelik sistemi üzerinden yetişkin içerik üreten eski hakem Elif Karaarslan’ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 1 milyon 800 bin TL’nin üzerinde kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Karaarslan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karaarslan'ın idrarında ve saçında, kokain ve met kalıntısı tespit edildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU 

Karaarslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını savunmuştu. 

Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı

120+2'de yenen gol sonrası tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı