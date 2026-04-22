Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor. Kanarya, Galatasaray'dan daha önce de eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta’yı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, transfer piyasasında genç yetenekler üzerinden devam ediyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Galatasaray altyapısında top koşturan 19 yaşındaki Berk Kızıldemir ile el sıkıştı. Bir süredir Galatasaray’da kadro dışı kalan 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Kızıldemir, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonunda Fenerbahçe’ye imza atacak.

ÇAĞRI HAKAN BALTA'DAN SONRA İKİNCİ TRANSFER

Bu transfer gelişmesi, iki kulüp arasındaki "altyapı oyuncusu transferi" gerginliğini bir kez daha gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, daha önce Galatasaray’ın eski kaptanlarından Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta’yı renklerine bağlamış, Galatasaray cephesi ise bu transferde usulsüzlük olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayette bulunmuştu.

Cemre Yıldız
