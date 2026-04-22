Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEKLENMEDİK BİR MAĞLUBİYET"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık. Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz." dedi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORDUK"

Kupa hedefleri olduğunu ancak başaramadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz." ifadelerini sarf etti.

''EĞER HATALI BİRİ VARSA, O İSİM TEKNİK DİREKTÖRDÜR''

Okan Buruk, Günay Güvenç'e tribünlerden yapılan protestoya değinerek "İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Eğer hatalı biri varsa, o isim teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi." şeklinde konuştu.

''EN ÖNEMLİ MAÇA ÇIKACAĞIZ''

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi için de yorum yapan başarılı hoca, "Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.