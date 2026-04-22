Haberler

Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, soruşturmaya ilişkin bilgi almak için Tunceli'ye gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli’de adliyeyi ziyaret ederek Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞSAVCI CANSU İLE GÖRÜŞTÜ

Tunceli’ye gelen Can Tuncay, Tunceli Adliyesi’nde Gülstan Doku cinayetinin seyrini değiştiren Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile bir araya geldi. Tuncay’ı adliyede hakim ve savcılar karşıladı. 

SON GELİŞMELER ELE ALINDI 

Adliye binasında gerçekleşen görüşmede, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Toplantının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın soruşturmaya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

böyle yiğit, korkusuz, meslek onurunu koruyan ve taşıyan, vali, vekil, bakan ayırt etmeden yargılayan o şerefe, onura sahip savcılarımızın sayısı artsın.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

savcımızı ifşa etmekle elinize ne geçti haberciler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Bakan yardımcısını onun karsilamasi lazim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNAKRE:

Kadının delikanlısı helal olsun sana 81 ilimizin tamamına böyle yürekli ve adaletli savcılar lazım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

