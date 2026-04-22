Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, soruşturmaya ilişkin bilgi almak için Tunceli'ye gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli’de adliyeyi ziyaret ederek Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BAŞSAVCI CANSU İLE GÖRÜŞTÜ
Tunceli’ye gelen Can Tuncay, Tunceli Adliyesi’nde Gülstan Doku cinayetinin seyrini değiştiren Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile bir araya geldi. Tuncay’ı adliyede hakim ve savcılar karşıladı.
SON GELİŞMELER ELE ALINDI
Adliye binasında gerçekleşen görüşmede, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı öğrenildi.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Toplantının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın soruşturmaya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.