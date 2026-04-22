Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Kim Kardashian ve pistlerin kralı Lewis Hamilton, Malibu’nun meşhur plajında görüntülendi. Sadece güneşlenmekle yetinmeyen ikili, sörf tahtalarının üzerinde sergiledikleri performansla profesyonellere taş çıkarttı.

DENİZ İÇİNDEKİ ROMANTİK ANLAR

Sadece güneşin ve kumun tadını çıkarmakla kalmayan ünlü çift, kendilerini Malibu’nun zorlu dalgalarına bıraktı. Adrenalin tutkusuyla bilinen Hamilton, sörf tahtası üzerindeki ustalığını konuştururken, Kim Kardashian’ın da bu hıza başarıyla ayak uydurması gözlerden kaçmadı. Bir süredir birlikte olan ikilinin sörf yaptıkları sırada romantik halleriyle dikkat çekti.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Kardashian'ın her zamanki gibi kusursuz fiziği ön plana çıkarken, şık ve sportif plaj kombiniyle de göz kamaştırdı. Adrenalin tutkusuyla bilinen Hamilton ise sade şıklığıyla hayranlarının beğenisini kazandı.