İzmir'de eşinin tabancayla boğazından vurduğu kadın, öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı kocası tarafından boğazından vurulan 39 yaşındaki Nurcan Çubuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, tartıştığı kocası Ç.Ç. (44) tarafından tabancayla boğazından vurulan Nurcan Çubuk (39), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile kocası Ç.Ç., arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ç.Ç., tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı eş, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

