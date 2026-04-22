Haberler

MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu'nda yoklamaya gelmeyen AK Partili vekillere sert tepki gösterdi. Adan, "Yarım saat ara vermeye bizi mecbur bırakan toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum. Burada sizin babanızın çocuğu yok! Geleceksiniz, katılacaksınız." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine AK Partili milletvekillerine çok sert tepki gösterdi. Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için oturuma yarım saat ara vermek zorunda kalan Adan, salonun boş kalmasını ve yasama çalışmalarının aksamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"BURADA BABANIZIN ÇOCUĞU YOK"

Milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılma sorumluluğunu hatırlatan Adan, "Burada sizin babanızın çocuğu yok! Geleceksiniz, katılacaksınız," ifadelerini kullanarak devamsızlık yapan vekilleri kınadı. Bu sert çıkışın ardından 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

