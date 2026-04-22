Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen oyuna sonradan dahil oldu.

OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart’ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Müsabakaya yedek başlayan Victor Osimehen, 78. dakikada Renato Nhaga’nın yerine oyuna girdi ve 35 gün sonra sahalara döndü.

MAÇ SONUNDA SİNİRLERİ GERİLDİ

Osimhen, mücadelenin uzatma anlarında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Nijeryalı oyuncu, maçın bitiş düdüğü sonrası hakem Oğuzhan Aksu'ya büyük tepki gösterdi. Hakem Aksu, uzun süre boyunca itirazlarda bulunan Osimhen'e sarı kart gösterdi.