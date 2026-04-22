Mutluluktan yerinde duramadı! Volkan Demirel'in büyük sevinci

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, takımının attığı ikinci golde büyük bir sevinç yaşadı. Genç teknik adamın maçın geri kalan bölümünde heyecandan yerinde durmakta zorlandığı görüldü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak kupa serüvenine veda etti. Bu sonuçla birlikte başkent ekibi, adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

VOLKAN DEMİREL'DEN DUYGU PATLAMASI

Maçın kaderini belirleyen ve skoru 2-0’a taşıyan ikinci golün ardından saha kenarında adeta yer yerinden oynadı. Gençlerbirliği teknik Ddrektörü Volkan Demirel, golün sevinciyle adeta çılgına döndü. Takımının sergilediği dirençli futbolun meyvesini almasıyla büyük bir gurur yaşayan genç teknik adam, maçın geri kalan dakikalarında ise yerinde duramadı.

SAHA KENARINDA MAÇI YAŞADI

Maçın son düdüğüne kadar heyecanı bir an bile dinmeyen Demirel'in oyuncularına verdiği direktifler ve sergilediği hırslı tavırlar dikkatlerden kaçmadı. Skor avantajına rağmen her saniyeyi büyük bir konsantrasyonla takip eden tecrübeli futbol adamı, maç sonunda gelen yarı final biletini oyuncularıyla kutladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Haberler.com
500

Haber Yorumları
Kenan polat:

cinconun kocası FENERBAHÇELİ VOLKAN

Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
İbrahim Tatlıses'ten 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?' sorusuna güldüren cevap

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna bomba cevap
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!