Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Şanlıurfa'da bir bıçaklı kavga sonrası hastaneye kaldırılan yaralı ve karşı tarafın yakınları, acil serviste yeniden kavga etti. Olay, hastane koridorlarında panik yarattı.

ŞANLIURFA'da bıçaklı kavga sonrası hastaneye kaldırılan yaralı ve karşı tarafın yakınları, acil serviste karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yaralı ile karşı tarafın yakınlarının acil serviste karşı karşıya gelmesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine saldırırken, hastane koridorlarında tekme ve yumruklu kavga nedeniyle tedavi için gelen hasta ve yakınları büyük panik yaşadı. Sandalyelerin üzerinden atlayarak birbirlerine saldıran tarafları ayırmakta hastanenin özel güvenlik görevlileri yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan arbede, hastanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

