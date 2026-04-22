Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Sahasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Maça damga vuran olay ise sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Günay Güvenç’in maç sonundaki gözyaşları oldu.

GÜNAY'DAN BÜYÜK HATA

Gençlerbirliği'nin 1-0 önde olduğu mücadelede karşılaşmanın kritik anları oynanırken Günay Güvenç, yaptığı büyük bir hatayla kalesinde golü gördü. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran deneyimli kaleci, topu ağlarında gördü. Bu golle birlikte skor 2-0 oldu.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son anlarında tribünlerin büyük tepkisini çeken Günay Güvenç, yoğun şekilde ıslıklandı. Günay, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Saha ortasında gözyaşlarına boğulan deneyimli eldiveni, takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etmeye çalıştı. Kameralara anbean yansıyan o görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN DESTEK

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü. Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.