Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yaptığı büyük hatayla taraftarın tepkisini çekti. Maçın son bölümünde ıslıklanan deneyimli kaleci, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.
  • Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, maçta yaptığı hata nedeniyle bir gol yedi.
  • Günay Güvenç, maç sonunda tribünlerin tepkisi üzerine ağladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Sahasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Maça damga vuran olay ise sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Günay Güvenç’in maç sonundaki gözyaşları oldu.

GÜNAY'DAN BÜYÜK HATA

Gençlerbirliği'nin 1-0 önde olduğu mücadelede karşılaşmanın kritik anları oynanırken Günay Güvenç, yaptığı büyük bir hatayla kalesinde golü gördü. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran deneyimli kaleci, topu ağlarında gördü. Bu golle birlikte skor 2-0 oldu.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son anlarında tribünlerin büyük tepkisini çeken Günay Güvenç, yoğun şekilde ıslıklandı. Günay, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Saha ortasında gözyaşlarına boğulan deneyimli eldiveni, takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etmeye çalıştı. Kameralara anbean yansıyan o görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. 

GALATASARAY TARAFTARINDAN DESTEK

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü. Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Allah büyük işte Günay efendi...

Haber Yorumlarınurullah acar:

Profesyonel bi kalecisin ne cocuk gibi agliyosun taraftar tepki gosterdi diye aglıcanmi

Haber YorumlarıZeki Anti:

Günay ne yapsın takımın as beki oynatılmıyor. Uğurcan da bu Günay'dan biraz iyi yani çok kaliteli kaleciler değil. Uğurcan için ölen biten var Fener maçında göreceğiz Günay'dan ne kadar iyi olduğunu.. Şu rotasyon lafını kim çıkartmışsa futboldan zerre anlamıyor. Yani niye as kadronu oynatmazsın ki zaten Osimhen'in yok.. Giden sadece kupa değil Okan Buruk'un kredisidir aynı zamanda..

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Tutacaksın o topları!! 10 kişi orda harıl harıl koşuyor takımında ..kırk yılın başında bir top geliyor,O topları tu-ta-cak-sııınn !!

Haber YorumlarıAksaray:

hatasız kul mu olur arkadaş bi maç için insanın kalbi kırılır mı maçı batsın yazık üzüldüm Günay için

