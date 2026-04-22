Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde korkunç bir aile faciası meydana geldi. Bir şahıs, tartışma yaşadığı 67 yaşındaki anne ve ve babasını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

ÖNCE ANNE VE BABASINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, D.I. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

KURTULAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA / İHA

