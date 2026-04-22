Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı

Japonya'nın Iwate eyaletinde çıkan orman yangınları nedeniyle 1000'i aşkın kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yangınlar çevre binalara sıçradı ve kontrol altına alınması için destek talep edildi.

Japonya'nın Iwate eyaletinde 2 farklı noktada çıkan orman yangını nedeniyle, 1000'i aşkın kişiye bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yapıldığı bildirildi.

Kyodo News'un haberine göre yerel yetkililer, eyaletin, birbirlerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bölgesinde orman yangını çıktığını bildirdi.

Yangınların çevre binalara sıçradığını belirten yetkililer, 1000'i aşkın bölge sakinine tahliye çağrısı yapıldığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, yangınların kontrol altına alınması için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) destek talep ederken, henüz herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
