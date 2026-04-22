Haberler

TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

KADINLARIN DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, çalışan ebeveynlerin doğum izin süreleri önemli ölçüde uzatıldı. Düzenleme kapsamında kadın çalışanların toplamda 16 hafta olan annelik izni süresi 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltildi.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Yasalaşan teklifin bir diğer kritik maddesi ise çocukların dijital güvenliğini hedefliyor. Artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanırken, platformlara yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan mecralara ağır para cezaları ve reklam yasakları uygulanacak.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

