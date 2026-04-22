Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi öldü. Ordunun düzenlediği operasyonlarda ise 30 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR SALDIRISINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP üyeleri Borno'ya bağlı Askira Uba bölgesinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Borno'da ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda 30 teröristin öldürüldüğü, onlarca teröristin yaralandığı kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

