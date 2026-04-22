Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Irmağı'nda hareketsiz duran şahsın genç bir kadına ait olduğu öğrenildi. 3 gün önce evlendiği öğrenilen kadının intihar ettiği değerlendiriliyor.

  • Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'nda bulunan cesedin 33 yaşındaki M.M. olduğu tespit edildi.
  • M.M.'nin cesedi bulunmadan 3 gün önce evlendiği öğrenildi.
  • M.M.'nin Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken, 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ ARANIRKEN BAŞKA BİR CESET BULUNDU

Olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi.

3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi. Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi. M.M.'nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen M.M.'den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Kadın mı erkek mi belli değil ölen. Nasıl başlık bu

Haber YorumlarıNe diyorsun?:

ABUK SUBUK HABERCİLİK GINA GELDİ ARKADAŞ SİZDEN. M.M. diye adını gizliyor davetiyede soyadına ana baba adına kadar vermiş . Fotoğrafını vermiş .

