İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

İngiltere’nin Bolton kentinde bir kafede yaşanan bıçaklı saldırı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Hiçbir sebep yokken sinsice yaklaştığı genci bıçaklayan saldırgan, beklemediği bir direnişle karşılaştı. Canını dişine takan kurbanın yumruklu müdahalesiyle geri adım atan saldırganın, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bir sandalyeye oturup beklemesi infial yarattı.

İngiltere’nin Bolton kenti, bir kafe içerisinde yaşanan ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet verici bir saldırıyla sarsıldı. Sıradan bir günün ortasında gerçekleşen bıçaklı saldırı, kurbanın sergilediği inanılmaz direnç ve saldırganın sergilediği tuhaf soğukkanlılıkla dünya gündemine oturdu.

SİNSİCE YAKLAŞTI, DURDUK YERE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, dükkan içerisinde kendi halinde oturan bir gencin, yanına yaklaşan şahsın niyetinden habersiz olduğu anlarda başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre saldırgan, ortada hiçbir sebep yokken aniden çıkardığı bıçakla genci hedef aldı. Kafe çalışanları, saniyeler içinde gerçekleşen saldırıyla büyük bir şok yaşadı.

ANINDA KARŞILIK VERDİ

Saldırıya uğrayan genç, aldığı ilk darbenin ardından hayatta kalma içgüdüsüyle saldırgana karşı koydu. Uzun süre boyunca saldırganı yumruklayan genç, canını dişine takarak şok saldırıyı püskürtmeyi başardı. Arbedenin ardından saldırganın elinden kurtulan gencin yaşadığı büyük dehşet de kameraya yansıdı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SANDALYEYE OTURDU

Olayın en sıra dışı ve kan dondurucu detayı ise saldırı sonrasında yaşandı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi boş bir sandalyeye oturdu ve bir süre o şekilde bekleyerek pişkinliğin sınırlarını zorladı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

