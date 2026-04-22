Gırgıriye Müzikali'ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Bir seyircinin tepkisiyle başlayan Gırgıriye Müzikali'ndeki krizin ardından rahatsızlık geçiren Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından ayağının tozuyla Harbiye Oditoryumu’na geldi. Salondaki koltuklara tek tek oturarak seyirci açısını test eden Gezen, görüş alanındaki hataları yerinde belirledi.

  • Gırgıriye Müzikali'nde bir seyircinin koltukların konumuna tepki göstermesiyle başlayan tartışma, oyunun iptal edilmesine neden oldu.
  • Müjdat Gezen, oyunun iptal edildiği günün ertesinde salona gelerek koltukları tek tek oturup seyirci açısını test etti.
  • Müjdat Gezen, koltuk incelemesi sırasında görüş alanındaki eksikliklere dikkat çekerek 'Sahne yok. Böyle yapınca görülüyor ama buradan görünmüyor.' dedi.

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahnelenmesi planlanan Gırgıriye Müzikali’nde, bir seyircinin görüş açısını beğenmemesi üzerine başlayan ve oyunun iptal edilmesine neden olan tartışma, prodüksiyon ekibini harekete geçirdi. Dün akşamki gerginliğin ardından bugün salona gelen Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen, koltukları bizzat denetleyerek görüş açısı kontrolü yaptı.

SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ, ANİDEN RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Olaylar, dün akşamki temsil öncesinde bir seyircinin koltukların konumuna tepki göstermesiyle başladı. Yaşanan sert tartışma üzerine Müjdat Gezen sahneden ayrılırken, usta sanatçının aniden rahatsızlanması nedeniyle gösteri iptal edildi. Karar sonrası salonda tansiyon yükselirken, kadronun dev isimlerinden Perran Kutman’ın yaşananlar karşısında kuliste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

TEK TEK KOLTUKLARI KONTROL ETTİ

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından ayağının tozuyla salona dönen Müjdat Gezen, bugün gerçekleşecek temsil öncesinde ekibiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Salona gelen Gezen, koltuklara tek tek oturarak seyirci açısını test etti. İnceleme sırasında görüş alanındaki eksikliklere dikkat çeken Gezen, “Sahne yok. Böyle yapınca görülüyor ama buradan görünmüyor.” dedi. 

Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Açız açız diyen govatlar hem dört bin para veriyorlar hemde kendi kendilerini söktürüyler.dort bin lira orta gelirli bir ailenin iki haftalık pazar parası

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Seversiniz sevmezsiniz, adam kalkmış gelmiş sorunu çözüyor, işine sahip çıkıyor. İşini yapıp, arızaları gideriyor. Helal olsun...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

