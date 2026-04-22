Polisin takip ettiği kamyonetten yaklaşık 185 kilo esrar ele geçirildi
MERSİN'de narkotik polisinin takip edip, durdurduğu kamyonetteki valizlerin içinde 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.A. (32), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, takip ettiği şüpheli bir kamyoneti, önünü keserek durdurdu. Sürücü H.A.'nın indirildiği kamyonette dedektör köpekle arama yapan ekipler, aracın kasasındaki valizlerde 184 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü H.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.