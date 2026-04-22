İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Balıkesir Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı paylaşımı tepki çekti. Paylaşımına "Biz her daim hazırlıklı olalım da" notunu düşen Durmuş, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ölümlü okul baskınlarının ardından Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı paylaşımı tepkilerin odağında.

"BİZ HER DAİM HAZIRLIKLI OLALIM DA..."

Durmuş'un sosyal medya hesabından 17 Nisan 2025'te silahla nişan alırken çekildiği bir fotoğrafı "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." ifadesiyle paylaşması sonrası Durmuş'un görevden alınması istendi.

TEPKİ GELİNCE KALDIRDI

Peş peşe okullara yapılan silahlı saldırıların ardından Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un bu paylaşımı yapması tepki çekti. Tepkilerin ardından Durmuş bu paylaşımı sildi.

