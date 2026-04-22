Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konya spor ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatmalara giden maçın 120+2. dakikasında Jevtovic’in penaltı golüne engel olamayarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin bu beklenmedik vedası sonrası spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden kulüp yönetimini ve planlamayı sert bir dille eleştirdi.

''HATALAR ZİNCİRİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI''

Dilmen, elenmenin faturasını sadece sahada oynanan oyuna değil, daha önce alınan kararlara kesti. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında bazı oyunculara verilen özel izni eleştiren ünlü yorumcu, "Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin verildi. Bu karar, bizi kupada zorlu bir deplasmana gitmek zorunda bıraktı. Ligde şampiyonluğun henüz garanti değilken böyle bir risk nasıl alınır?" dedi.

''RAKİPLER EVİNDEYKEN FENERBAHÇE DEPLASMANDA''

Kupa statüsüne ve fikstür avantajlarına da değinen Dilmen, "Dört büyüklerden üçü çeyrek final maçlarını kendi sahalarında oynarken, Fenerbahçe deplasmana gitmek durumunda kaldı. Böyle bir planlama hatası kabul edilemez." sözlerini sarf etti.

''HAYIRLISI!''

Kupadan elenmenin üzüntüsünü dile getiren Dilmen, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaparak, "Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!" ifadelerini kullandı.