Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken bir paylaşım yaparak Fenerbahçe yönetimini ve futbolcuları eleştirdi.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a uzatmalarda 120+2. dakikada penaltı golüyle 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynanan önceki kupa maçında 3-4 kilit oyuncuya izin verilmesini eleştirerek bu kararın takımı zorlu bir deplasmanda oynamaya zorladığını belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, dört büyük takımdan üçünün çeyrek final maçlarını kendi sahalarında oynarken Fenerbahçe'nin deplasmanda oynamak zorunda kalmasını planlama hatası olarak değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konya spor ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatmalara giden maçın 120+2. dakikasında Jevtovic’in penaltı golüne engel olamayarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin bu beklenmedik vedası sonrası spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden kulüp yönetimini ve planlamayı sert bir dille eleştirdi.

''HATALAR ZİNCİRİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI''

Dilmen, elenmenin faturasını sadece sahada oynanan oyuna değil, daha önce alınan kararlara kesti. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında bazı oyunculara verilen özel izni eleştiren ünlü yorumcu, "Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin verildi. Bu karar, bizi kupada zorlu bir deplasmana gitmek zorunda bıraktı. Ligde şampiyonluğun henüz garanti değilken böyle bir risk nasıl alınır?" dedi. 

''RAKİPLER EVİNDEYKEN FENERBAHÇE DEPLASMANDA''

Kupa statüsüne ve fikstür avantajlarına da değinen Dilmen, "Dört büyüklerden üçü çeyrek final maçlarını kendi sahalarında oynarken, Fenerbahçe deplasmana gitmek durumunda kaldı. Böyle bir planlama hatası kabul edilemez." sözlerini sarf etti. 

''HAYIRLISI!''

Kupadan elenmenin üzüntüsünü dile getiren Dilmen, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaparak, "Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!" ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında biri belediye başkanı 5 sanığa tahliye
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Samsunspor'dan kupa maçı öncesi flaş istek: Bu hakemi değiştirin

Kupa maçı öncesi flaş istek: Bu hakemi derhal değiştirin
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Cesc Fabregas, takımının finale çıkma umutlarını bitiren Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzdü

2-0 öndeyken finale çıktım sandı: Ta ki milli yıldızımızı görene dek
Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum büyük tepki çekti

Samsunspor'dan kupa maçı öncesi flaş istek: Bu hakemi değiştirin

Kupa maçı öncesi flaş istek: Bu hakemi derhal değiştirin
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor