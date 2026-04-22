''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

Güncelleme:
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Alaves'i 2-1 mağlup ederken, Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde asist yapmayı başardı. Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe, ''Arda Güler'i sevmiyor'' iddialarına cevap verircesine bir paylaşım yaparak tartışmalara son noktayı koydu.

Real Madrid’in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe, son dönemde sosyal medyada yayılan " Arda Güler'i sevmiyor, Arda Güler ile araları bozuk" iddialarına saha yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.

ASİST ARDA'DAN, GOL MBAPPE'DEN

La Liga’nın 33. haftasında Santiago Bernabeu’da Alaves’i konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, şık bir asistle Kylian Mbappe’yi golle buluşturdu. İkilinin golden sonraki samimi kutlaması dikkatlerden kaçmadı.

''BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM''

Maçın ardından Fransız yıldız, Arda Güler ile olan bağını sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ilan etti. Arda ile birlikte gol sevinci yaşadığı bir kareyi paylaşan Mbappe, fotoğrafa "Benim küçük kardeşim" notunu düştü. Ayrıca milli yıldızın kendisiyle ilgili yaptığı bir paylaşımı da kendi hikayesine ekleyerek aralarındaki buzların eridiğini, aksine çok yakın olduklarını kanıtladı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ARDA NEYİN FUTBOLCUSU BE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

