Rıza Kayaalp’in yakınlarının final müsabakası heyecanı

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

KAYAALP'İN YAKINLARI HOP OTURUP HOP KALKTI

Aleksandr Karelin’in rekorunu kırarak, 13’üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kayaalp’in yakınları da memleketi Yozgat’ta final müsabakasını heyecanla takip etti. Rıza’nın sayı aldığı anlarda salonda büyük coşku yaşanırken, milli güreşçinin maçının son anlarında da geri sayım yapıldı.

13. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SEVİNCİ

Rıza Kayaalp’in altın madalyayı kazanmasının ardından anne Sevgi Kayaalp ve baba Kelami Kayaalp olmak üzere bütün salon 13’üncü Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.