Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir

Bir döneme damgasını vuran Fildişi Sahilli eski futbolcu Yaya Toure, Okan Buruk'un daveti üzerine Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakayı yerinde takip etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yaya Toure, ''Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek, onların antrenörlüğe yaklaşımlarını ilk elden dinlemek çok keyifliydi. Nazik misafirperverliği için Galatasaray'a çok teşekkürler'' dedi.

  • Yaya Toure, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden izledi.
  • Yaya Toure, teknik direktör Okan Buruk'un davetiyle Galatasaray'ın teknik ekibiyle bir araya geldi.
  • Yaya Toure, aktif futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra antrenörlük eğitimlerine odaklanıyor ve Avrupa kulüplerini ziyaret ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Galatasaray, tribünde dünyaca ünlü bir ismi ağırladı. Fildişi Sahilli efsane eski futbolcu Yaya Toure, sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakayı yerinde takip etti.

OKAN BURUK'UN ÖZEL DAVETLİSİ

Teknik direktör Okan Buruk’un daveti üzerine maça gelen Yaya Toure, zorlu müsabaka öncesinde teknik heyetle bir araya geldi. 

''GALATASARAY'A ÇOK TEŞEKKÜRLER''

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toure, memnuniyetini dile getirerek "Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek, onların antrenörlüğe yaklaşımlarını ilk elden dinlemek çok keyifliydi. Nazik misafirperverliği için Galatasaray'a çok teşekkürler." yorumunu yaptı. 

KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM 

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük eğitimlerine odaklanan Yaya Toure’nin, Avrupa’nın elit kulüplerini ziyaret ederek farklı teknik yaklaşımları yerinde gözlemlediği biliniyor. Toure’nin bu duraklarından birinin Galatasaray olması, sarı-kırmızılı kulübün uluslararası prestijini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cemre Yıldız
