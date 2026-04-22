Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü toplantısını tamamladı. 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yapılan kritik toplantının ardından piyasaların beklediği faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesine sabit bırakıldı.
SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?
12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti. Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştı. Ocak ayı toplantısında ise 100 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 noktasına çekilmişti.