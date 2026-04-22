İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

Safra kesesi ameliyatının ardından taburcu edilen İbrahim Tatlıses, mirasını devlete bıraktığını açıkladı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Hiç kimseye kuruş yok. Devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne?" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda tedavi gören Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği öğrenildi. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan sanatçı, son durumu hakkında bilgi verdi.

“HİÇ KİMSEYE KURUŞ YOK”

Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ünlü sanatçı, “Hiç kimseye kuruş yok. Devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne? Onlara çok iyi miras bıraktım farkında değiller. ‘İbrahim Tatlıses’ deyince çok kapılar açılıyor, kullanmasını bilmediler” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIYLA GERİLİM GÜNDEM OLMUŞTU

Tatlıses’in çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklar daha önce de gündeme gelmişti. Taraflar arasında yaşanan gerilimin yargıya taşındığı biliniyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

Hukuk müsaade eder mi bu duruma?

Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

gizli pay veya saklı pay diye bir madde var çocuklarına bırakmasa bile çocukları dava açar dörtte bir oranında geri alır

Haber YorumlarıDragoz:

Yapacağı tek yol kafasına göre paylaştırıp kalanı bir vakıf kurup oraya devretmek kimsede bundan sonra ses çıkaramaz mal bitmiş oluyor kalanı vakıf yönetiyor konu kapanıyor adın yıllarca yaşıyor vakıf hayır işleri yapıyor

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İnandım mı,tabiki hayır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

